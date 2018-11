Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a reafirmat sustinerea fata de dictatura militara care a avut loc in tara sa intre intre 1964 si 1985 si a respins afirmatiile conform carora el este un fascist, declarand ca si-a modelat cariera dupa cea a lui Winston Churchill, scrie The Guardian.Intr-unul…

- Noul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat luni ca va retrage publicitatea guvernamentala din mass-media pe care o considera "mincinoasa", menținand ca va menține presiunea asupra publicațiilor media care fac opoziție, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale weekendul trecut, conform…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro considera liberalizarea detinerii armelor una dintre prioritatile programului sau de guverneare.In plus, acesta planifica sa modifice legea in vigoare privind armele si detinerea lor, pana la sfarsitul acestui an.

- Oponenții noului președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, au promis sa iasa in strada pentru a se opune intoleranței și violenței care cred ca vor aparea in cea de-a patra cea mai mare democrație din lume ca urmare a rezultatului alegerilor de duminica, relateaza The Guardian .

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat prin telefon cu noul presedinte brazilian Jair Bolsonaro despre cooperare in privinta Venezuelei, combaterea criminalitatii transnationale si despre modalitati de consolidare a relatiilor economice, a informat luni Departamentul de Stat.

- Candidatul de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, cel care in timpul campaniei a fost injunghiat la un miting electoral, a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,7% din voturi, devansandu-l net pe adversarul sau de stanga, Fernando Haddad, cotat cu 44,3% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,7% din voturi, devansandu-l net pe adversarul sau de stanga Fernando Haddad, 44,3%, potrivit rezultatelor oficiale care nu sunt inca definitive, relateaza AFP. Rezultatele de dupa numararea…

- Financial Times: Al doilea suspect in cazul Skripal este un medic militar in serviciile de informații rusești ● The New York Times: Seful Interpolului era mandria Chinei. Caderea lui expune partea intunecata a acestei tari ● Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind incalzirea climatica ● Nezamismaia…