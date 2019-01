Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca el il considera pe presedintele francez Emmanuel Macron a fi liderul „fortelor pro-imigratie” din Europa si drept urmare trebuie „sa se lupte” cu el, scrie Politico, relateaza News.ro.„Nu poate fi negat ca Emmanuel Macron este o figura importanta,…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a declarat deschis unor discutii privind instalarea unei baze militare americane pe teritoriul tarii sale, ceea ce ar insemna o schimbare radicala de directie in politica externa a Braziliei dupa precedentele guvernari de stanga, transmit Reuters si…

- "Au mințit atat de mult și n-au vrut sa recunoasca. Chiar nu avem acum bani. Totul era dublat, triplat și curgea laptele și mierea. Au intrat in panica pentru ca am vazut, totuși, in noiembrie, cand li se spunea sa vina cu bugetul. Au semnat cu sindicatele din invațamant acum doua sau trei saptamani…

- Sesiunea de interpelari a Guvernului britanic, ultima in acest an, s-a tensionat miercuri, in Camera Comunelor, in urma unor afirmatii jignitoare pe care liderul opozitiei, laburistul Jeremy Corbyn le-ar fi facut la adresa premierului Theresa May, pe care ar fi calificat-o drept „femeie proasta” („stupid…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca numarul membrilor militiei civile a țarii a crescut la 1,6 milioane de oameni, de trei ori mai mult fața de inceputul anului, și ca misiunea acestora a fost de a apara țara impotriva agresiuniilor externe, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Președintele in funcție al Braziliei, Michel Temer, a declarat vineri ca a ajuns la un acord cu guvernatorul statului Roraima, Suely Campos, pentru o "intervenție" federala in statul de la granița cu Venezuela, anunța Reuters.

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala, informeaza Agerpres.Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei,…