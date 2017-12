Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca doi diplomati din Canada si Brazilia au fost declarati persona non grata, pe fondul criticilor internationale la adresa Administratiei presedintelui Nicolas Maduro, informeaza site-ul postului France 24.

- Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, si pe insarcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anuntat sambata presedinta Adunarii Nationale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP.In cadrul "competentelor Adunarii Constituante,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Guvernul a avizat pozitiv inițiativa privind modificarea Articolului 13 al Constituției prin care limba româna sa devina limba oficiala a statului, transmite moldnova.eu Într-o declarație postata pe Facebook, președintele Igor Dodon și-a manifestat speranța ca deputații nu vor…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu ar putea fi declarat persona non grata in Moldova. Șeful statului, Igor Dodon a anunțat ca mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe langa președinte au solicitat inițierea unei proceduri in acest sens.

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii doi ani si nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea unei monede virtuale care se va numi "Petro". Aceasta se va baza pe rezervele naturale ale tarii si ar urma sa ajute statul din America de Sud in lupta impotriva "blocadei financiare" aplicate de SUA. "Venezuela va crea o criptomoneda,…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis, duminica, ca nu i-a cerut fostului director FBI James Comey sa puna capat anchetei impotriva fostului consilier de securitate Michael Flynn, care a pledat vinovat fata de acuzatia ca a facut declaratii false FBI-ului. "Niciodata nu i-am cerut…

- "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera semnificativa in cautarea unui acord (...) Pe 15 decembrie, vom avea o noua reuniune aici, la Santo Domingo, cu obiectivul de a ajunge la un acord", au declarat cele doua parți, intr-un comunicat comun citit de președintele dominican, Danilo Medina.Textul…

- PMP va solicita amanarea cu un an a aplicarii masurilor anuntate de Guvern privind cresterea salariului minim pe economie, a anuntat, luni, presedintele executiv al acestei formatiuni, Valeriu Steriu."Am analizat, impreuna cu presedintele Traian Basescu, ce se intampla cu modificarile pe partea…

- Iohannis desființeaza dezbaterile la legile justiției. ”Sunt foarte ingrijorat, se poate constata cu usurinta un dialog al surzilor”, a spus șeful statului, despre activitatea comisiei speciale din Parlament, condusa de Florin Iordache. Președintele atrage atenția ca CSM a dat un aviz negativ, și societatea…

- „Nu comentez spusele altora. Raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila, o spun toți specialiștii. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija și de cealalta latura a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii…

- Luisa Ortega, fost procuror general al Venezuelei, a cerut joi Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o ancheta asupra unor presupuse fapte de omor si de tortura comise de liderii acestei tari aflate intr-o criza profunda, informeaza AFP. Presedintele "Nicolas Maduro si guvernul sau trebuie…

- Marti, 14 noiembrie a.c., reprezentantii Comisiei pentru afaceri europene, ai Comisiei pentru politica externa si ai Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala au avut o intrevedere cu delegatia Parlamentului Georgiei, condusa de presedintele forului legislativ georgian, domnul Irakli…

- Guvernul a decis, miercuri, ca 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation, precum si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, se arata…

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, cea a angajatilor din IT, pe care insa Guvernul o va rezolva. “Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe variante,…

- ”Consider ca este o mare nedreptate faptul ca eforturile si planurile dumneavoastra de afaceri sunt anulate de politici fiscale neinspirate, insuficient argumentate sau chiar lipsite de fundamente economice. Consider ca este cazul ca aceste practici sa inceteze. Mediul de afaceri nu poate prospera…

- Diego Maradona face circ pe teren. Va juca fotbal alaturi de Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Este binecunoscuta prietenia argentinianului cu diverși dictatori. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a anunțat ca va juca marți un meci de fotbal alaturi de Diego Armando Maradona, fosta glorie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca angajatorii care nu platesc contributiile angajatilor dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta privind transferul acestor contributii in sarcina salariatilor se vor face vinovati de infractiune. Liderul social-democrat a sustinut ca acest…

- "Eu nu-mi aduc aminte sa fi vorbit cu vreun om de afaceri, in ultima perioada, si sa spuna ca este afectat de acest lucru (trecerea contributiilor sociale la angajati, n.red). (...) Angajatorul face mai putine ordine de plata si nu mai are atat de multe contributii. De asemenea, nu se mai pune problema…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Parlamentul și Guvernul se vor gandi la „cea mai buna soluție” pentru ca ajutoarele sociale sa ajunga la cei care au intr-adevar nevoie de ele, nu și la cei care pot munci, dar se mulțumescu cu statutul de asistați.

- Romania poate retrai momentele din 2009 - 2010 daca nu facem ce trebuie, a declarat Dragos Anastasiu, reprezentantul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), subliniind ca exista o "profunda ingrijorare" cauzata de trei lipsuri in economie: de dialog real, de predictibilitate si de forta de munca.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a convenit cu premierul ca Guvernul sa adopte in perioada urmatoare o ordonanta prin care sumele aferente tratamentelor ranitilor din clubul Colectiv sa fie suportate de la bugetul de stat si in 2018, informeaza Agerpres.ro. Am discutat acum in coalitie,…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, joi, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii în contul angajatului,…

- Premierul Romaniei s-a aflat si sambata in judetul Hunedoara. Astfel, dupa ce a vizitat piata din Deva, a facut o scurta vizita in orasul Hunedoara, Mihai Tudose a plecat in Valea Jiului, pentru a discuta cu sindicalistii si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara pe tema mineritului.…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, lanseaza o provocare pentru Liviu Dragnea, presedintele PSD. Orban ii propune adversarului sai politic o dezbatere televizata pe tema situatiei economice a Romaniei."Vreau sa fac un anunt. Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere publica privind situatia Romaniei…

- Dupa ce i-a retras cetațenia moldoveneasca, formațiunea politica a președintelui moldovean Igor Dodon, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a solicitat autoritaților republicii sa-l declare pe fostul șef al statului, Traian Basescu, persona non-grata.

- Premierul a fost intrebat de ziariști, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, daca nu s-a temut ca va avea soarta lui Sorin Grindeanu odata ce a lansat in public tema remanierii guvernamentale."Soarta. Care-i soarta domniei sale? Eu v-am spus ca prima zi, am plecat de…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, astazi, ca partidul continua sa sprijine coaliția de Guvernare. De asemenea, Tariceanu a precizat ca ALDE nu ii retrage sprijinul politic ministrului Viorel Ilie.

- Mii de persoane participa, sambata, la Madrid, dar si in alte orase la manifestatii pentru "apararea natiunii si a Constitutiei Spaniei", la aproape o saptamana de la referendumul din Catalonia, anunta El Pais. Si la Barcelona s-au strans sute de persoane, facand apel la dialog. 0 …

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, aflat in vizita la Moscova, i-a multumit miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru ''sprijinul sau politic si diplomatic'', in timp ce Venezuela se confrunta cu o grava criza politica si economica, relateaza AFP. ''Va multumesc pentru sprijinul…

- Presedintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, va efectua saptamana aceasta un turneu in strainatate in cadrul caruia se va intalni cu omologii sai rus si belarus, Vladimir Putin, respectivAleksandr Lukasenko, dupa care se va deplasa in Turcia, relateaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Voi…