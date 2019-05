Stiri pe aceeasi tema

- Ieșire nervoasa a iubitului Elenei Udrea, dupa ce Ilie Nastase a fost filmat in timp ce arunca un pahar cu cafea pe un cort de campanie al PMP inscripționat cu chipul fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu.Citește și: Decizie NEAȘTEPTATA pentru Augustin Lazar, pe final de mandat -…

- Justitia peruana a prelungit vineri pentru 36 de luni arestul provizoriu al fostului presedinte al tarii Pablo Kuczynski, inculpat de spalare de bani in uriasul scandal de coruptie Odebrecht, relateaza AFP potrivit Agerpres. Pablo Kuczynski, 80 de ani, a fost plasat la 10 aprilie in detentie…

- Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si participatie improprie la fals intelectual.

- Michel Temer a fost luat de acasa de politisti in cadrul anchetei privind grupul petrolier Petrobras, in care mai multi politicieni si oameni de afaceri au fost deja condamnati. Temer este al treilea fost presedinte brazilian luat in colimator in acest scandal.

- Fostul presedinte brazilian Michel Temer a fost arestat joi, la Sao Paolo, in cadrul amplei anchete anticoruptie cunoscute ca 'Lava Jato' ('Car Wash', 'Spalatorie auto'), potrivit unor surse media citate de Reuters si AFP.Michel Temer a fost presedinte al Braziliei intre 2016 si 2018, preluand…

- Fostul presedinte brazilian Michel Temer a fost arestat joi, la Sao Paolo, in cadrul amplei anchete anticoruptie cunoscute ca 'Lava Jato' ('Car Wash', 'Spalatorie auto'), potrivit unor surse media citate de Reuters si AFP. Michel Temer a fost presedinte al Braziliei intre 2016…

- Instanta suprema este asteptata sa pronunte decizia definitiva in cazul ginerelui fostului presedinte Traian Basescu. In prima instanta, Radu Pricop, soțul Ioanei Basescu, a fost achitat.DNA a facut apel la decizie, hotararea Curții de Apel București fiind contestata și de omul de afaceri…

- Justitia americana a constrans joi gigantul rus de telecomunicatii MTS la o plata de cateva sute de milioane de dolari si a inculpat-o pe fiica cea mare a fostului presedinte al Uzbekistanului pentru luare de mita, ultimul mare dosar aparut pe numele Gulnarei Karimova, relateaza AFP.