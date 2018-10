Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR i-au transmis șefului statului ca, in eventualitatea unei remanieri, sa nu accepte un ministru al Justiției „care nu-și asuma ferm și explicit implementarea recomandarilor Comisiei de la Veneția”. USR a depus in Parlament un proiect de lege privind introducerea in legislatie a recomandarilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca i-a spus sefului statului la consultarile de la Cotroceni sa nu accepte, in eventualitatea unei remanieri, "un ministru al Justitiei ce nu isi asuma implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia". "Avem un raport al Comisiei de la Venetia foarte negativ…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat marți, la Parlament, ca formațiunea liberal-democrata apreciaza activitatea lui Tudorel Toader, și ca respecta dreptul PSD de a il evalua pe ministru pentru ca portofoliul Justiției revine formațiunii social-democrate.„Nu dorim sa ducem lucrurile…

- "Dupa cum stiti, pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarilor. A venit astazi vremea evaluarii domnului ministru Tudorel Toader. Dupa Ordonanta odioasa 92/2018, care a bulversat, pur si simplu, parchetele, dupa toate nenorocirile pe care le-a facut pe acest domeniu al Justitiei, a venit momentul…

- Procurorul general al Braziliei a cerut Curtii Supreme sa suspende ancheta privindu-l pe presedintele Michel Temer intr-un caz de coruptie pasiva in care ar fi fost implicat si grupul BTP Odebrecht in 2014, transmite AFP. Intr-un comunicat emis marti, Ministerul Justitiei arata ca presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, luni, pe Tudorel Toader, acuzandu-l ca nu a dus la capat ordonanta care permitea actualei conduceri a Inspectiei Judiciare sa-si continue mandatul, precizand ca vrea sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei si cu premierul Viorica Dancila pe subiect.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agentia Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justitiei si procuror general al SUA, va ramane in functie cel putin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfasura alegeri legislative si regionale partiale.

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…