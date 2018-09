Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in arest din aprilie, a renuntat marti la candidatura pentru un nou mandat de sef al statului, informeaza Reuters. In locul sau va candida Fernando Haddad, care anterior urmarea functia de vicepresedinte, in cadrul unui tandem electoral in…

- Candidatul prezidential de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost injunghiat in abdomen saptamana trecuta la un miting de campanie si se afla la terapie intensiva, se mentine in fruntea cursei electorale din Brazilia, releva luni un sondaj al Datafolha citat de Reuters. Prima cercetare efectuata…

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- Tribunalul superior electoral din Brazilia a decis ca fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva nu poate candida la un al treilea mandat, el fiind mare favorit in ciuda faptului ca este in inchisoare, scrie News.ro.Dupa opt ore de dezbateri, magistratii au invalidat cu 6 la 1 candidatura…

- Partidul Muncitorilor (PT) al lui Luiz Inacio Lula da Silva va "lupta prin toate mijloacele pentru a garanta candidatura sa" la alegerile prezidentiale de la 7 octombrie, a anuntat vineri formatiunea de stanga dupa descalificarea fostului presedinte aflat in inchisoare pentru coruptie, relateaza…

- Tribunalul Superior Electoral (TSE) al Braziliei urmeaza sa se pronunte vineri in legatura cu validitatea candidaturii la prezidentiale a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, inchis din luna aprilie pentru coruptie, a informat o sursa din cadrul acestei instante, citata de AFP. Favorit…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva conduce in sondajele de opinie pentru alegerile din octombrie, in pofida faptului ca se afla la inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa pentru coruptie, informeaza marti dpa. Astfel, Lula se bucura de 37 la suta sustinere in sondaje, clasandu-se…

