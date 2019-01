Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei fata de „dictatura” presedintelui Nicolas Maudoro in Venezuala a intensificat tensiunile din regiune.



Intrebat de SBT TV daca acest lucru inseamna ca va permite SUA sa aiba o prezenta militara in Brazilia, Bolsonaro a raspuns ca ar fi cu siguranta dispus sa negocieze aceasta posibilitate.



„In functie de ce se intampla in lume, cine stie daca nu va fi nevoie sa discutam despre aceasta posibilitate in viitor”, a declarat Bolsonaro. El a subliniat ca Brazilia cauta sa aiba „suprematie aici in America…