Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bolsonaro accepta ajutorul financiar extern, pentru a combate incendiile din padurea amazoniana. Decizia vine dupa ce anterior Bolsonaro respinsese ferm oferta financiara de 20 de milioane de dolari propusa de G7. Un total de 1.659 de noi focare au fost inregistrate in Brazilia de Institutul…

- Brazilia respinge ajutorul propus de statele din G7 pentru combatarea incendiilor din Amazonia, a anuntat seful de cabinet al presedintelui Jair Bolsonaro, cerandu-i presedintelui francez Emmanuel Macron sa se ocupe de 'coloniile lui' si ironizandu-l pentru incendiul de la catedrala pariziana…

- Liderii grupului celor șapte țari sunt aproape de a încheia un acord privind asigurarea unui ajutor în valoare de 20 de milioane de dolari pentru a opri incendiile din Padurea Amazoniana, a anunțat președinția franceza, relateaza AFP și Reuters. Ajutorul presupune în principal trimiterea…

- Franta a amanat semnarea unui angajament al platformelor de internet pentru combaterea raspandirii urii, la presiunea Statelor Unite, a declarat Cedric O, secretar de stat in Ministerul pentru Industria Digitala, care si-a exprimat totusi speranta ca SUA se vor alatura initiativei, transmite Reuters,…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a declarat ca va fi pace in Afganistan, dar a parut sa puna sub semnul intrebarii un posibil acord intre Statele Unite si talibani, afirmand ca natiunea isi va decide singura viitorul si nu cei din afara, relateaza duminica Reuters. Ghani si guvernul sau…

- Mii de militari si politisti au fost desfasurati in Indonezia pentru a ajuta la combaterea incendiilor de padure din cauza carora a fost declarata stare de urgenta in sase provincii de pe insula Sumatra si provincia Kalimantan din Borneo, a anuntat miercuri un reprezentant al departamentului pentru…

- Portugalia a cerut luni ajutorul bombardierelor cu apa spaniole pentru a lupta impotriva incendiilor de padure care, din cauza vanturilor puternice, s-au reaprins in cursul serii, intr-o regiune din centrul tarii in care flacarile au ucis peste o suta de persoane in urma cu doi ani, relateaza AFP…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anunțat, duminica, ca va dispune un control la Teatrul Național București, pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii, precizand ca instituția are in 2019 un buget de 57 de milioane lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate, scrie Mediafax."Este…