Brazilia este acuzată de implementarea sclaviei în penitenciare Rio de Janeiro folosește prizionierii ca "muncitori voluntari" pentru a menține închisorile într-o mișcare despre care experții ONU spun ca este ilegala, scrie Reuters.



Sistemul penal brazilian se bazeaza pe munca prost platita a deținuților, ținuți în închisori sub-finanțate și înghesuite. Deținuții sunt platiți pentru a face bunuri, precum caramizi sau gheața, pentru companii private, care platesc statul pentru aceste marfuri.



În iulie anul trecut, guvernul de la Rio a introdus un nou tip de "munca voluntara"

Sursa articol: hotnews.ro

