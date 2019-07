Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta a provocat inundatii grave in New York, Statele Unite. Ploaia torentiala a transformat strazile metropolei in rauri adevarate. Masinile care stationau, au ajuns pe jumatate in apa, iar oamenii de pe strazi s-au pomenit in puhoaie pana la brau.

- Curtea Suprema a Braziliei a decis luni sa redeschida dezbaterea asupra cererii de eliberare a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, la o zi dupa dezvaluiri care au pus sub semnul intrebarii ancheta anticoruptie sub numele "Lava Jato".

- Curtea Suprema a Braziliei a decis ca homofobia si transfobia sa fie considerate infractiuni. Dintre cei 11 judecatori, sase au votat pentru a considera discriminarea fata de persoanele gay sau transgender ca fiind echivalentul rasismului.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat ca se va deplasa saptamana viitoare la Dallas, statul american Texas, pentru a primi un premiu onorific din partea Camerei de Comert braziliano-americana, dupa ce a fost nevoit sa renunte sa-l primeasca la New York, din cauza

- ​Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat, miercuri, ca începând de anul viitor, Marele Premiu de Formula 1 se va desfasura la Rio de Janeiro, relateaza AFP, citata de News.ro. “Va exista un nou autodrom. Lucrarile de constructie vor dura sase sau sapte luni si Marele…