- Curtea Suprema a Braziliei a decis luni sa redeschida dezbaterea asupra cererii de eliberare a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, la o zi dupa dezvaluiri care au pus sub semnul intrebarii ancheta anticoruptie sub numele "Lava Jato".

- Ancheta anticoruptie cunoscuta sub numele de "Lava Jato" (Spalatoria Auto) a fost folosita anul trecut de magistrati pentru a impiedica realegerea fostului presedinte al Braziliei, Inacio Lula da Silva, a dezvaluit duminica un site de investigatii citat de AFP. The Intercept, proiect la…

- Patru judecatori ai Tribunalului superior de justitie din Brazilia (STJ) au decis marti o reducere semnificativa a pedepsei cu inchisoarea pentru coruptie a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva care ar putea beneficia de un regim semideschis peste cateva luni, relateaza AFP. Magistratii de…

- Câteva mii de susținatori ai fostului președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, au protestat duminica în apropierea închisorii din Curitiba în care acesta se afla de un an și au solicitat eliberarea sa, scrie Mediafax, citând France 24. Într-o scrisoare…

