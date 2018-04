Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, va fi intemnițat in timp ce va face recurs la condamnarea pentru corupție, a decis Curtea Suprema a țarii, informeaza BBC. Lula este acuzat de luare de mita și a primit o pedeapsa de 12 ani de inchisoare.

- Winnie Madikizela-Mandela, soția fostului președinte Nelson Mandela, a murit la 81 de ani. Activista a mișcarii anti-apartheid, aceasta a fost casatorita cu fostul șef al Africii de Sud timp de 38 de ani. Asistena sa personala, cea care a anunțat decesul, nu a oferit mai multe detalii,…

- Cel putin doua autobuze din caravana de campanie electorala a fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au fost lovite de focuri de arma, marti, conform Partidului Munictoresc (PT), din care face parte fostul sef de stat. Autoritatile investigheaza incidentul.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 4 aprilie pronuntarea in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta.

- Dosarul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, va fi rejudecat Mircea Cosma. Foto: Arhiva/Simona Uța. Dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma sunt acuzati de coruptie va fi rejudecat. Decizia…

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre 2008 si 2013,…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, urmeaza sa isi afle astazi sentintele definitive. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati ca ar fi primit de la administratorii unor firme care…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut de Poliție într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile din 2007. Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este în arestul poliției, unde ar putea petrece urmatoarele doua zile. Nicolas…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Parchetul din Seul a anuntat luni ca a cerut emiterea unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, care este banuit de coruptie. Acesta devine al patrulea fost presedinte sud-coreean inca in viata care are de-a face cu justitia tarii, fiind urmarit, inculpat sau…

- Catre Parlamentul Romaniei, Comisia de Control SRIIn atenția domnului președinte, Manda Iulian, Subsemnatul, Cancescu Aristotel – Adrian, fost președinte al Consiliului Județean Brașov timp de 4 mandate, intre anii 2000 – 2016, inculpat in dosarul facut de DNA Brașov 1751/62/2015, va rog sa analizați…

- Tehnologia moderna i-a ajutat pe specialisti sa redea ultimul discurs al fostului presedinte american, John Fitzgerald Kennedy, pe care urma sa il sustina la Dallas, chiar in ziua in care a fost asasinat in 1963.

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar.

- Traian Basescu a declarat, luni, ca sotia lui Omar Hayssam i-a cerut sa o primeasca si i-a marturisit ca sotul sau este "extraodinar de bolnav" si "probabil o sa moara în puscarie", fostul presedinte afirmând ca

- Bogdan Miu si Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au pornit de la o stire de pe net, care spunea ca o femeie din Maramures se plange ca i-a fost repartizat fostul numar de telefon al lui Ion Iliescu si, din aceasta cauza, este asaltata de tot felul de apeluri. Cei doi realizatori au…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Sentinta judecatorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei anticoruptie din Brazilia, a amintit despre mita in valoare de trei milioane de reali (circa 750.000 de euro) platita lui Aldemir Bendine de gigantul din domeniul constructiilor Odebrecht. "Il condamn pe Aldemir Bendine ca a primit…

- Elena Basescu a anunțat, pe 19 februarie, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Fiica fostului președinte al Romanie și-a facut apariția pe partia Clabucet. Alaturi de cei doi copii ai sai, Sofia Anais si Traian jr., Elena Basescu a profitat de zilele cu ninsoare la Predal, pe partia Clabucet.…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, Nina, a lucrat intr-un domeniu mai degraba destinat barbaților. Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. Soția fostului președinte Ion Iliescu a preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene trebuia sa ajunga astazi in penitenciar, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu, insa acesta e de negasit, scrie Actual de Cluj. Politia a transmis un comunicat de presa, anuntand ca Bene a…

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intalnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez.

- O petitie pentru candidatura lui Luiz Inacio Lula da Silva la presedintia Braziliei a strans peste 170.000 de semnaturi, intre care cea a regizorului Oliver Stone si a patru fosti presedinti sud-americani, informeaza AFP, citeaza news.ro.Petitia "Alegeri fara Lula ar fi frauduloase" a fost…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…