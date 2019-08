Cei zece judecatori ai Tribunalului Federal Suprem (STF) au sustinut aceasta decizie, luand in considerare ca parlamentarii brazilieni au respins deja acest decret. 'In privinta legilor, ultimul cuvant revine Congresului', a declarat judecatorul Luis Roberto Barroso, care a ordonat deja din iunie suspendarea provizorie a decretului care viza un transfer de competente in delimitarea de pamanturi ale indigenilor.

Presedintele de extrema dreapta Jair Bolsonaro s-a exprimat in mai multe randuri in favoarea unei noi impartiri a pamanturilor indigenilor, mai favorabila afacerilor agricole.…