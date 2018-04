Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan susține ca amendamentul PSD prin care persoanele condamnate pentru coruptie vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end este “distructiv”. „Halucinant, insa in acord cu tot ceea ce au facut pana acum pe justitie. Ce este mai…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, mai multe amendamente la trei propuneri legislative referitoare la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Mai exact, s-a stabilit ca persoanele condamnate, inclusiv pentru fapte de coruptie, cu pedepse de pana la…

- Deputații PSD au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de lege privind masurile privative de executare a pedepselor privative libertate prin care și persoanele condamnate pentru fapte de corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de masuri alternative de executare…

- Curtea Suprema a decis rejudecarea dosarului in care primarul municipiului Ramnicu Valcea Mircia Gutau a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru luare de mita, primul termen fiind stabilit pentru 14 mai. CEDO a decis, in noiembrie 2016, ca edilului i-au fost incalcate dreptul la…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un nou dosar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale. Parchetul National Financiar (PNF) a cerut in octombrie 2017 trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy pentru…

- Justitia chiliana l-a inculpat miercuri pentru coruptie pe fiul fostei presedinte Michelle Bachelet si i-a interzis sa paraseasca tara in timpul celor 90 de zile cat va dura ancheta, intr-o afacere de frauda fiscala in care este vizata, de asemenea, sotia sa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Cel putin doua autobuze din caravana de campanie electorala a fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au fost lovite de focuri de arma, marti, conform Partidului Munictoresc (PT), din care face parte fostul sef de stat. Autoritatile investigheaza incidentul.

- Fostul presedinte sud-african Jacob Zuma ar putea fi chemat in fata instantei inca din luna aprilie pentru a raspunde la acuzatiile de coruptie, frauda si spalare de bani intr-o veche afacere de vanzare de arme, a informat duminica presa locala, relateaza AFP. Site-urile de informatii News24 si TimeLive,…

- Un sighetean a fost prins de politistii de investigatii criminale, impreuna cu cei de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Sighetu Marmatiei, in data de 21 martie, ocazie cu care oamenii legii au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Sighetu Marmatiei.…

- Curtea de Apel Timisoara a decis condamnarea definitiva a lugojeanului prins ca avea in masina o scroafa transata si cativa purcei de lapte. Fapta barbatului a socat opinia publica dupa ce vanatorii cu experienta au sustinut ca, cu siguranta, barbatul a ucis animalul desi acesta abia fatase, si nu a…

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre 2008 si 2013,…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, protagonist al scandalului Black Cube, dat afara din Serviciu dupa trimiterea in judecata intr-un dosar de corupție, cere in faza apelului din cazul de corupție, audierea fostului ministru al Agriculturuii, Daniel Constantin și a fostului șef al ANAF, Gelu Diaconu.…

- India a decis ca oamenii pot apela la sinuciderea legala. Curtea Suprema din India a dat voie oamenilor bolnavi in stadiu terminal sa apeleze la ”eutanasierea pasiva”, ceea ce inseamna ca acele persoane pot renunța la tratamentul medical pentru a grabi moartea, scrie libertatea.

- Sentinta judecatorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei anticoruptie din Brazilia, a amintit despre mita in valoare de trei milioane de reali (circa 750.000 de euro) platita lui Aldemir Bendine de gigantul din domeniul constructiilor Odebrecht. "Il condamn pe Aldemir Bendine ca a primit…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- ICCJ ar putea stabili, luni, decizia definitiva in dosarul de corupție al fostului șef al CJ Prahova Mircea Cosma și al fiului sau, Vlad, in care sunt acuzați de abuz in serviciu și luate de mita. La termenul din 19 februarie DNA a cerut majorarea pedepselor și aplicarea unor pedepse cu executare orientate…

- PSD Bacau il va sustine pe actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, la conducerea PSD, potrivit unei rezolutii adoptate, duminica, de Conferinta extraordinara a organizatiei judetene. Potrivit unui comunicat de presa transmis de PSD Bacau, decizia a fost adoptata cu unanimitate de voturi…

- Mai e doar o zi pana la alegerile pentru desemnarea viitorului presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, iar cei patru candidati angrenati in aceasta lupta isi continua campania de prezentare a obiectivelor. Cu sustinerea unor oameni de fotbal din judet, a lui Jackie Ionescu, a lui Cosmin Contra,…

- Fostul presedinte al Guatemalei (2008-201), Alvaro Colom, a fost arestat, marti, alaturi de alti noua fosti ministri ai guvernului sau, in contextul unui scandal de coruptie care afecteaza reteaua de transport public a capitalei, a anuntat Parchetul, relateaza AFP.

- Scenele s-au petrecut la un punct de trecere a frontierei. In imagini, apar 4 barbati apropiindu-se de linia de demarcatie si salutandu-se destul de calduros. Apoi, cate unul din fiecare parte trece pe teritoriul celeilalte tari. Potrivit Serviciilor de Informatii ale Estoniei, Rusia a eliberat un…

- Veste proasta pentru Dragos Basescu, tanarul nepot al fostului lider de la Cotroceni, Traian Basescu. Dragos Basescu a aflat luni decizia definitiva a instantei. Revenim! Nepotul fostului presedinte, Dragos Basescu, condamnat definitiv is a post from: Ziarul National Nepotul fostului presedinte, Dragos…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- PSD Dambovița a decis prin vot sa il mandateze pe Daniel Comanescu pentru a conduce Consiliul Județean Dambovița. Acesta a Post-ul PSD a decis: Daniel Comanescu va fi noul președinte CJD! Cristea și Manole, vicepreședinți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene trebuia sa ajunga astazi in penitenciar, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu, insa acesta e de negasit, scrie Actual de Cluj. Politia a transmis un comunicat de presa, anuntand ca Bene a…

- Un fost președinte de Consiliu Județean a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA), la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. E vorba de Fostul presedinte al CJ Cluj,…

- La data de 26.01.2018, in baza acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat cu procurorul de caz, admis de catre Tribunalul Tulcea, inculpatul J.A., agent de politie, a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare cu aplicarea disp. art. 91 din C.pen. privind suspendarea executarii…

- Luiz Inacio Lula da Silva va candida pentru un nou mandat la presedintia Braziliei. Anuntul este facut de Partidul Muncitorilor la o zi dupa ce acesta a fost condamnat la 12 de închisoare pentru coruptie.

- Favoritul la urmatoarele alegeri prezidentiale din Brazilia urma sa participe la Addis-Abeba la o conferinta a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), dar un judecator federal "a ordonat impiedicarea fostului presedinte de iesi din tara", a precizat ministerul, intr-un…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost impiedicat sa paraseasca teritoriul tarii cu cateva ore inainte de a pleca spre Etiopia, a anuntat joi ministerul Justitiei, a doua zi dupa condamnarea sa, in recurs, la o pedeapsa cu inchisoarea, transmite AFP. Favoritul la…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Curtea Suprema ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov este judecat pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice,…

- Procuratura sud-coreeana a efectuat luni perchezitii la domiciliul si biroul fratelui fostului presedinte Lee Myung-Bak, in cadrul unei anchete asupra unor posibile sume de bani primite de fostul sef al statului, relateaza AFP. Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare…

- O petitie pentru candidatura lui Luiz Inacio Lula da Silva la presedintia Braziliei a strans peste 170.000 de semnaturi, intre care cea a regizorului Oliver Stone si a patru fosti presedinti sud-americani, informeaza AFP, citeaza news.ro.Petitia "Alegeri fara Lula ar fi frauduloase" a fost…

- Chirurgul britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, pe care i-a operat pentru un transplant, a fost condamnat vineri la munca in folosul comunitatii. Simon Bramhall a pledat vinovat la ambele capete de acuzare (ultraj si vatamare), pentru a-si fi inscris initialele - "SB" - pe…

- Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false in obtinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, sa returneze suma de aproape 2,7 milioane de lei.

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a fost condamnat în lipsa la trei ani de închisoare. Acesta a fost gasit vinovat într-un dosar de abuz de putere. Potrivit anchetatorilor, în anul 2009, atunci când era șef de stat, Saakașvili i-a exonerat…