- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Verdict definitiv al Curtii de Apel Craiova intr-un dosar penal care vizeaza doi angajati ai IPJ Gorj, un ofiter si un subofiter, respectiv nasul si finul, intre cei doi fiind o legatura de rudenie de acest gen. Condamnarea de acum...

- SENTINTA…Au mai ramas cateva zile pana cand magistratii Curtii de Apel vor da sentinta definitiva in cazul traficantilor de tigari din Zorleni, condusi de Vasile Fasicaru, un afacerist local. Barbatul a ajuns dupa gratii in vara anului 2016, dupa ce procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional…

- Condamnarea fostului vames aradean Doru Tica, dar si a partenerului acestuia, Stefan Maruntelu, nu este pe placul nimanui. Publicatia noastra a anuntat, in prima parte a lunii decembrie 2017, ca aradeanul Doru Tica a fost condamnat cu suspendare de catre Tribunalul Timis. „Condamna inculpatul Tica Anton-Dorel…

- Chiril Lucinschi, fostul deputat din Republica Moldova, se afla in acest moment in judecata in dosarul fraudelor bancare. Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a marturisit in instanța faptul ca i-a oferit bani inculpatului. Suma se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.

- „Foloasele materiale primite de inculpatul Stanciu Nicolae au constat in obiecte de mobilier achizitionate de la (...), cu care s-a realizat amenajarea ultimului etaj (etajul 2) al imobilului tip vila apartinand magistratului - respectiv doua dormitoare. (...) Aceste obiecte de mobilier au fost gasite…

- Fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, Nicolae Stanciu, a mobilat un etaj al vilei sale cu obiectele primite de la un om de afaceri, in schimbul solutionarii favorabile a unui dosar, potrivit rechizitoriului prin care magistratul a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru trafic…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea orientate spre maxim pentru fostul ministru de Finante, Darius Valcov, precum si pentru ceilalti patru inculpati in dosarul tablourilor fostului demnitar, pe care procurorii il acuza ca le-ar fi procurat in scopul spalarii banilor obtinuti prin trafic de…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat posturile care sunt vacante, la conducerea unor instanțe din Alba. La Curtea de Apel Alba Iulia este liber postul de președinte al Secției Contencios Administrativ și Fiscal. De asemenea, sunt libere posturile de președinte al Judecatoriei Aiud, al Judecatoriei…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de azi nota Directiei Resurse Umane si Organizare nr. 26642 2017 privind suspendarea din functie a judecatorului Nicolae Stanciu, de la Curtea de Apel Constanta, ca urmare a trimiterii sale in judecata. Nicolae…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Omul de afaceri Vasile Costea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca ar fi dat mita fostului presedinte al Curtii de Apel Constanta pentru a fi favorizat in diferite cauze aflate pe rolul instantelor.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru savarsirea…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecatar pe judecatorul de la Curtea de Apel Constanța, Stanciu Nicolae. Acesta este acuzat de trafic de influența, luare de mita și fals in declarații, dupa ce ar fi solicitat mai multe bunuri pentru o sentința favorabila intr-un dosar. ALERTA - Valeriu Zgonea,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, Nicolae Stanciu, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii, si pe Vasile Costea, administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a fostului președinte al Curții de Apel Constanța. Nicolae Stanciu este acuzat de trafic de influența, luare de mita și fals in declarații. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a magistratului Nicolae…

- Un grup de deputati din Comisia juridica, numiri si imunitati a depus joi, 28 decembrie, o sesizare la Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova, dupa ce Igor Dodon a refuzat in mod repetat numirea noilor membri ai Guvernului. Deputatul PDM Sergiu Sirbu a precizat ca a solicitat Curtii ca sesizarea…

- Nepotii lui Traian Basescu s-au imbracat in costume de Mos Craciun si s-au pus pe deschis cadouri, alaturi de mama lor, Elena. Si Elena Basescu a avut un cadou ascuns sub brad. I l-a adus fiul ei, Traian. Fostul presedinte Traian Basescu a petrecut in Ajun alaturi…

- Traian Basescu s-a enervat din nou, in direct la TV. Fostul președinte a adus serie de jigniri grave la adresa jurnalistilor care se plaseaza de o parte sau de cealalta in privinta legilor justitiei.

- Saif al Islam Gaddafi, fiul fostului presedinte libian Muammar Gaddafi, vrea sa ii calce pe urme tatalui sau. El a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Purtatorul de cuvant al familiei a declarat ca Saif doreste sa readuca stabilitatea in tara.

- În 2016, doar 8% dintre cetațenii care au solicitat servicii publice au folosit internetul. E-Transformarea guvernarii este un proiect care trebuia sa impulsioneze modernizarea sectorului public și a serviciilor prestate de autoritați. În mare parte, proiectul prevedea…

- Lovitura pentru Nicolae Vacaroiu! Fostul președinte al Curții de Conturi risca sa fie acționat in judecata, daca se constata ca se face vinovat de pierderile salariale de la instituția pe care a...

- Ca urmare a publicarii in EVZ a articolelor „ Istoria secreta a unei afaceri de 350 milioane de euro” și „Politicieni și jurnaliști, complicii industriei Pharma in capușarea banilor Sanatații”, am primit la redacție un text din partea Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…

- Fiica fostului președinte al CSJ, Ion Muruianu, Mihaela Muruianu, ar fi trait in Londra in perioada studenției, din banii proveniți de la doua companii implicate in Laundromatul rusesc. Marea parte a sumei, circa 1.6 milioane de lei, acoperea costurile de chirie a apatamentului, situat nu departe de…

- Un judecator cere arestarea fostului presedinte al Argentinei Cristina Fernandez de Kirchner, pe care o acuza de tradare, cerand Senatului sa permita arestarea si judecarea ei pentru acuzatia ca ar fi ascuns implicarea Iranului intr-un atac cu bomba care a avut loc in 1994 la un centru evreiesc din…

- Saleh, a carui moarte nu a putut fi confirmata din alte surse, a rupt alianța cu houthi in acest sfarșit de saptamana dupa confruntarile care au avut loc intre combatanți ai ambelor facțiuni. Potrivit EFE, dupa atac, rebelii houthi au aruncat in aer casa lui Saleh, aflata in cartierul Al Siasi,…

- Postul de radio al Ministerului de Interne yemenit, controlat de rebeli houthi, a transmis luni ca fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis, fiind impușcat de luptatori houthi care au intrat peste el in casa, informeaza EFE. Saleh, a carui moarte nu a putut fi confirmata…

- „Basescu este un om politic. Așa cum în România s-au epuizat funcțiile, Traian Basescu a decis sa vina în RM și sa faca politica. Este un om caruia îi place politica. Asta a spus Maia Sandu, astazi, în cadrul emisiunii InPROfunzime. „Basescu…

- "Procesul s-a amânat pe 17 ianuarie, pentru ca, din motive obiective, a lipsit unul dintre inculpati", a declarat, Adrian Danila, expert pentru informatii publice la Curtea de Apel Cluj, scrie Agerpres. Pe 12 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat la sase ani…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, miercuri, contestația lui Ioan Clamparu, unul dintre cei mai periculosi interlopi din Romania, care ramane cu condamnarea de 25 de ani de inchisoare și o amenda de 50.000 de lei, dupa contopirea pedepselor aplicate acestuia in Romania, Spania si Italia. Decizia este…

- Vot azi asupra numirii fostului premier Sorin Grindeanu presedinte al ANCOM Parlamentul are programata marti, 7 noiemnrie, o sedinta comuna a celor doua camere. Pe agenda sedintei comune figureaza si votul asupra propunerii de numire a fostului premier Sorin Grindeanu în functia…

- Cei mai mulți il asociaza cu celebrul „Sa traiti, bine!” cu care a castigat primul mandat prezidential, iar la cum sunt vremurile și, in ultima perioada și vremea, este citat la greu cu „iarna nu-i ca vara”. Traian Basescu, fost președinte al Romaniei- implinește astazi 66 de ani- si-a facut intrarea…

- Curtea de Apel București l-a gasit nevinovat pe Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu. El fusese acuzat de complicitate la șantaj, impreuna cu fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinschi. Cel de al doilea a primit o condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare…

- Ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, a fost achitat in prima instanța, in dosarul privind santajarea lui Alexandru Horpos, informeaza Realitatea Tv, in timp ce fiul fostului președinte al Moldovei, Sergiu Lucinschi a primit 3 ani cu suspendare.In 2015, Radu Pricop, ginerele fostului presedinte…