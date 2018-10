Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala. Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas…

- Vicepremierul Italiei Matteo Salvini, care este ministru de Interne și liderul formațiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, a salutat victoria președintelui ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intr-un mesaj pe Twitter, spunand ca ”și in Brazilia, oamenii au trimis acasa stanga”, relateaza AP preluata…

- Organizatia Amnesty International a afirmat ca victoria lui Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia ar putea slabi apararea drepturilor omului in aceasta tara, relateaza luni agentia DPA. ''Presedintele ales a facut campanie cu o agenda in mod deschis impotriva drepturilor…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa. Trump a mai spus…

- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a castigat scrutinul prezidential, duminica, promitandu-le cetatenilor o noua directie politica, de la lupta impotriva criminalitatii si reducerea rolului statului in economie, pana la facilitarea dezvoltarii teritoriilor populatiilor indigene.

- Victoria extremei dreapta, personificata de scorul neasteptat obtinut de Jair Bolsonaro in primul tur al prezidentialelor din Brazilia, a dus, de asemenea, la cresterea considerabila a numarului de militari in parlament, care a devenit de peste doua ori mai mare, noteaza AFP preluata de Agerpres.…

- Un candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia a fost injunghiat in timpul unui miting electoral. Jair Bolsonaro, reprezentant al extremei dreapta, a fost injunghiat in burta de un individ, in timp ce se afla in mijlocul mulțimii. Atacatorul a fost prins imediat de susținatorii lui Bolsonaro și…