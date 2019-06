Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a ordonat ca seful statului sa promulge fara modificari legea ce stabileste dispozitiile judiciare ce deriva din acordul incheiat in noiembrie 2016 intre gherila FARC si guvernul condus de Juan Manuel Santos.Potrivit Curtii, obiectiile formulate de Duque la proiectul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat luni Zidul Plangerii din Ierusalim alaturi de premierul israelian Benjamin Netanyahu in timp ce palestinienii iau in considerare retragerea ambasadorului de la Brasilia in urma deschiderii unui misiuni comerciale a Braziliei la Ierusalim, scrie Reuters.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro efectueaza incepand de duminica o vizita de trei zile in Israel, unde urmeaza sa aiba intrevederi in special cu premierul Benjamin Netanyahu, la putere de aproape 13 ani si care va candida pentru un al cincilea mandat in alegerile legislative prevazute pentru…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro se va deplasa duminica in Israel pentru o vizita de trei zile la un aliat-cheie, in timp ce continua sa planeze incertitudinile legate de promisiunea sa de a transfera ambasada Braziliei de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Joi, Bolsonaro a parut…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat miercuri in cadrul unui interviu televizat ca forțele armate din Brazilia nu doresc și nu pregatesc o intervenție militara in Venezuela, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Declarația președintelui susține declarația facuta marți de Fernando…

- ​Un transfer al ambasadei braziliene în Israel spre Ierusalim ar fi o"agresiune" contra palestinienilor, a declarat marti pentru AFP reprezentantul palestinienilor la Brasilia, Ibrahim Alzeben, potrivit Agerpres. Diplomatul, întrebat cu câteva zile înainte de…