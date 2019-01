Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de extrema dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a semnat marti un decret care imblanzeste regulile pentru detinerea de arme de foc, o promisiune-cheie pe care a facut-o in timpul campaniei sale electorale, menita sa combata criminalitatea, informeaza AFP preluata de Agerpres. …

- Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a recționat la speculațiile tot mai puterniice conform carora președintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, va incerca sa preia puterea in Venezuela, relateaza Breitbart .

- Președintele de extrema-dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, va desființa ministerul pentru drepturile omului și a numit un pastor evanghelic conservator in fruntea unui minister nou creat care va supraveghea drepturile femeilor, familiei și drepturile omului - dar și ale celor 900,000 de indigeni…

- Președintele- ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, a mai numit un ministru al viitorului sau cabinei. Este vorba despre generalul retras din activitate Carlos Alberto dos Santos Cruz, care va ocupa funcția de ministru responsabil de relațiile politice cu Congresul. Bolsonaro a adaugat, astfel, o a cincia…

- Președintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, a starnit reacții de revolta și neincredere dupa ce a spus ca poporul Braziliei, care a fost condus de armata timp de doua decenii, ,,inca nu știe ce este dictatura", relateaza The Guardian .

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a reafirmat sustinerea fata de dictatura militara care a avut loc in tara sa intre intre 1964 si 1985 si a respins afirmatiile conform carora el este un fascist, declarand ca si-a modelat cariera dupa cea a lui Winston Churchill, scrie The Guardian.Intr-unul…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro considera liberalizarea detinerii armelor una dintre prioritatile programului sau de guverneare.In plus, acesta planifica sa modifice legea in vigoare privind armele si detinerea lor, pana la sfarsitul acestui an.

- Oponenții noului președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, au promis sa iasa in strada pentru a se opune intoleranței și violenței care cred ca vor aparea in cea de-a patra cea mai mare democrație din lume ca urmare a rezultatului alegerilor de duminica, relateaza The Guardian .