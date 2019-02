Brazilia - Bilanţul victimelor catastrofei din Brumadinho creşte la 150 Numarul victimelor produse ca urmare a ruperii barajului de decantare din Brumadinho, in statul Minas Gerais din sud-estic al Braziliei, a crescut la la 150, transmite Xinhua, citand informatii furnizate de agentia nationala pentru apararea civila.



In urma catastrofei produse pe 25 ianuarie la barajul detinut de gigantul minier Vale, care a ingropat sub un strat gros de noroi toxic cartiere intregi ale localitatii braziliene, 182 de persoane au fost date disparute, majoritatea victimelor fiind angajati ai companiei. Un numar de 192 de persoane au fost salvate in viata, potrivit declaratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

