- Echipele de salvare continua sa caute supravietuitori in cazul spargerii unui baraj minier din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, in urma careia 58 de persoane au murit, iar alte peste 300 sunt date disparute, potrivit celui mai recent bilant comunicat de autoritati, informeaza…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a lansat un apel pe pagina personala de Facebook in care avertizeaza romanii ca PSD pregateste lovituri devastatoare la adresa democratiei, in perioada imediat urmatoare. ”Alerta de gradul 0! Fiti pregatiti sa aparam Romania de asaltul furibund al mafiei politice cu radacini…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si efectueaza verificari, dupa ce judecatorul Cristi Danilet a publicat, pe Facebook, un mesaj prin care sugera ca Armata ar putea iesi in strada pentru „a pazi democratia”, au confirmat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii IJ.

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau (PSD), a scris miercuri pe Facebook ca daca liberalii ajung la guvernare atunci aceștia vor concedia 700.000 de angajați.„Exista doua categorii de viziuni politice: una care vrea dezvoltare, fiind orientata spre construcție și alta care este orientata spre…

- O alunecare de teren care a avut loc pe 31 decembrie in Indonezia s-a soldat cu cel putin 32 de morti, potrivit ultimului bilant anuntat luni de autoritati, care nu mai spera sa gaseasca supravietuitori dupa o saptamana de cautari, informeaza AFP. Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ia din nou in colimator Biserica. Oficialul dorește din nou taxarea Bisericii, dar și a Armatei, iar experții instituției lucreaza la un proiect de impozitare a tranzacțiilor efectuate de cele doua entitați, scrie senatorul liberal Florin Cițu, pe Facebook .…

- Europarlamentarul Cristian Preda afirma, intr-o postare pe Facebook, in contextul prezentei la Bruxelles a membrilor Guvernului, ca, de obicei, guvernul care asigura presedintia Consiliului UE isi trimite cu jumatate de an sau chiar cu un an inainte ministrii in Parlamentul European, pentru a discuta…

- Romania a transferat fonduri pentru achizitionarea a inca trei unitati balistice Patriot din Statele Unite, primul sistem urmand sa devina functional in anul 2020. Guvernul Romaniei a semnat un contract cu Armata americana si a transferat fondurile catre institutii guvernamentale din SUA pentru cumpararea…