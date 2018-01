Brazilia: Atac armat intr-un club popular din Fortaleza: cel putin 14 morti

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a vizat hotelul Intercontinental din Kabul, la sfarsitul saptamanii trecute. Potrivit unor surse diplomatice afgane, in acel atac si-au pierdut viata 25 de afgani si 15 straini, intre care rezidenti si trecatori care s-au aflat la locul atacului in acea zi. In afara de victimele afgane,…

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar, au anuntat luni autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. 'Bilantul a urcat la 12 morti', a declarat pentru AFP un purtator…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de-a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP. ‘Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de victime’, a declarat…

- Brazilia a retrait luni un capitol negru al închisorilor sale dupa ce cel putin 9 persoane au murit si alte 14 au fost ranite într-o confruntare într-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la împlinirea unui an de la masacrul de la un centru de detentie din orasul…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. 'Avem 30 de morti', a...

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat primarul care s-a deplasat imediat la locul tragediei. "Riscam sa mai pierdem oameni", a subliniat Bill de Blasio in cursul unui briefing de presa, adaugand ca patru persoane…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Fostul proprietar al unei fabrici din Moscova a împușcat mortal un barbat în timpul unui scandal cu un rival în afaceri, relateaza presa rusa. Potrivit primelor informații, atacatorul ar fi liber înca și s-ar mișca prin cladire. Fostul proprietar al unei fabrici de…

- Cel putin cinci persoane au murit și altele au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi calatori aflati in zona de acces a unei statii de metrou din vestul Moscovei, anunța agentia Tass. Se pare ca șoferul nu a reusit sa controleze vehiculul, iar un atac terorist…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Zeci de familii au fost indoliate in apropiere de Craciun, in urma unui accident teribil. Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar…

- Coliziunea s-a produs la un pasaj de traversare a caii ferate. Portvit matorilor, citați de BFM TV, șoferul autobzulului a incercat sa treaca deși bariera era lasata, vehicolul a fost lovit in partea din spate și s-a rupt de la mijloc. Copiii aveau varsta intre 13-17 ani, transmite Realitatea.net. …

- Atacatorul a fost ucis, a anuntat seriful, insa nu a precizat daca suspectul se afla intre cele trei victime. Autoritatile au anuntat ca au evacuat si verificat toate cladirile scolii si ca elevii au fost urcati in autobuze si trimisi in alta parte pentru a se intalni cu familiile. Deputati de la biroul…

- Atacul s-a soldat cu cel putin 3 morti si peste zece raniti dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-un liceu din New Mexico, au informat autoritatile locale. atacul a fost declansat joi dimineata. Seriful din San Juan County, Ken Christese, le-a spus reporterilor ca trei persoane si-au…

- Un individ a deschis focul intr-o scoala din SUA, omorand cel putin doua persoane, conform unui anunt facut de Politia din New Mexico. Politia din statul New Mexico a transmis ca atacatorul a murit si ca alti doi elevi sunt decedati ca urmare a incidentului. Updated information: 1 suspect shooter is…

- ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' incepand de vinerea trecuta, a declarat pentru AFP Soumaya Beltifa, referindu-se la luptele dintre rebelii houthi și foștii lor aliați și adversari, partizanii ex-președintelui Ali Abdallah Saleh, care a fost ucis luni. Primele incidente au izbucnit…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- Un nou ATENTAT GROAZNIC s-a produs in urma cu putin timp! Cel putin 235 de morti si 100 de raniti Teroristii au lovit CUMPLIT vineri. Un nou atac sangeros s-a produs, in urma cu putin timp. Sunt aproape 200 de morti si sute de raniti. Inca se numara victimele… UPDATE: Un nou bilanț anunțat de autoritați:…

- Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat ca patru persoane in vehicule de teren au deschis focul asupra celor aflati in Moscheea Al-Rawda. Incidentul s-a intamplat…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. 'Deocamdata avem cel…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, in provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime.

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. Cel putin 15 morti dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion de busteni. VIDEO+FOTO Cel putin 15 persoane au fost ucise intr-o coliziune intre un autobuz si un camion cu busteni. Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El,…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta autoritatile, precizand ca autorul atacului este si el mort. ...

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise și doi copii au fost raniți marți intr-un incident armat petrecut intr-o școala primara din nordul Californiei, au afirmat autoritațile, precizand ca tragatorul a fost doborat, transmite AFP. Potrivit postului KCRA din San Francisco, împușcaturile…

- Cel putin trei morti in urma unui incident armat produs intr-o scoala din Statele Unite. Incidentul armat a avut loc marti intr-o scoala primara situata in localitatea Rancho Tehama, in apropiere de Red Bluff, la 150 de kilometri nord-vest de Sacramento. Potrivit bilantului preliminar, trei…

- Cel putin 210 oameni au fost ucisi in urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 grade care s-a produs la granita dintre Iran si Irak, iar alte peste 1.700 de persoane au fost ranite, in timp ce echipele de salvare continua sa caute victimele sub daramaturi, potrivit autoritatilor din cele doua tari, scrie...

- UPDATE ORA 18:29 Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuințe cu noua etaje s-a prabușit parțial joi in orașul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Patru persoane au fost scoase…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 20 sunt date disparute dupa trecerea taifunului Damrey, in sudul si centrul Vietnamului, scrie News.ro, citand DPA. 626 de case au fost distruse si 33.000 de persoane au fost evacuate.

- Cel putin 27 de oameni si-au pierdut viata, iar alti 24 au fost raniti, indica bilantul provizoriu al focurilor de arma trase duminica intr-o biserica baptista din Texas de o persoana neidentificata,...

- "Impuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai multe persoane au fost ranite. Va rugam sa stati departe de zona", a transmis politia din Thornton prin intermediul contului de Twitter. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata locului. Martorii povestesc…

- Cel puțin 29 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un raid aerian intreprins miercuri asupra localitații Sahar din nordul Yemenului, a anunțat un responsabil al serviciilor de sanatate al rebelilor houthi, informeaza miercuri AFP. Agenția Saba, aflata sub controlul…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost ranite, intr-un atac produs marti dupa-amiaza in zona Manhattan, in orasul american New York, afirma Mediafax, citand surse din...

- Cel putin 5 raniti la New York, dupa un incident armat in Manhattan. Surse citate de presa americana afirma ca o masina a intrat intr-un grup de biciclisti. Un barbat a fost arestat in legatura cu incidentul.

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.