- Brazilia - Argentina 2-0 // Leo Messi (32 de ani) a ratat și de data aceasta șansa de a-și trece in palmares un titlu alaturi de Argentina. La cea de-a noua competiție importanta la care participa alaturi de naționala țarii sale, Messi s-a oprit in semifinalele Copa America, invins de marea rivala…

- Uruguay și Peru se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in cel de-al patrulea sfert de finala de la Copa America. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Invingatoarea meciului Uruguay - Peru se va duela in semifinale cu Chile. Prima semifinala e deja stabilita, Brazilia urmand…

- Leo Messi (32 de ani) iși sarbatorește ziua de naștere la Copa America, dupa ce s-a calificat aseara cu Argentina in sferturile de finala, unde echipa sa va intalni Venezuela, pe 28 iunie. Antonella și cei trei baieți, Thiago, Mateo și Ciro, sunt alaturi de Leo la turneul final din Brazilia. ...

- Selectionata de fotbal a Argentinei continua sa dezamageasca la Copa America 2019 si se afla in pragul eliminarii din turneul organizat in Brazilia, dupa ce a terminat la egalitate cu Paraguayul, 1-1 (0-1), miercuri, la Belo Horizonte, in Grupa B a competitiei, relateaza agentiile internationale de…

- Leo Messi nu vrea sa se retraga inainte de a cuceri un trofeu cu Argentina. A pierdut patru finale. Acum, poate fi șansa lui. Messi avea doar 20 de ani și 21 de zile cand a jucat prima sa finala cu naționala mare albicelesta. Tot la Copa America. A pierdut-o, un eșec crud, 0-3 in fața eternei rivale…

- Neymar, 27 de ani, a avut de suferit azi la antrenamentul Braziliei, fiind driblat de un puști de 19 ani. Brazilia se pregatește pentru Copa America, turneu pe care-l gazduiește, iar la sesiunea de azi, Neymar a avut de suferit. La un joc școala, Neymar a fost driblat cu ușurința de Weverton, 19 ani.…

- Echipele naționale ale Braziliei și Argentinei au anunțat loturile pentru Copa America 2019. Competiția se va disputa in perioada 14 iunie - 7 iulie, in Brazilia. Chile este caștigatoarea ediției precedente, cea din 2016. Brazilia a cucerit titlul ultima data in 2007, iar Argentina, in 1993. ...

- Eurosport Romania a achiziționat drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare. Cupa debuteaza pe 14 iunie. Chile este campioana en-titre, dupa ce a caștigat Copa America in 2016. Messi vizeaza sa aduca trofeul in Argentina. N-are niciun…