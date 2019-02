Brazilia are 200 de tone de ajutoare pentru Venezuela dar camioanele nu pot trece frontiera

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor mentine aproximativ 400 de militari in Siria, in cadrul unei misiuni internationale care ar putea include pana la 1.500 de persoane, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington citat de site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.

- Statele Unite nu vor mai putea susține Forțele Democrate Siriene (SDF) daca acestea vor deveni partenere Guvernului condus de Bashar al-Assad sau Rusiei, a declarat duminica generalul american Paul LaCamera, relateaza site-ul agenției Reuters. Locotent-generalul Paul LaCamera este comandant…

- Statele Unite au inculpat un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Monica Witt, pentru ca a ajutat Iranul în ceea ce Washington a caracterizat drept o operațiune de spionaj cibernetic care a vizat ofițeri ai serviciilor secrete SUA. Statele Unite au sancționat, de asemenea,…

- Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca se așteapta la un anunț oficial saptamâna viitoare, potrivit caruia coaliția care lupta împotriva militanților islamici a recuperat întreg teritoriul deținut anterior de grupul extremist, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Un general al Fortelor Aeriene ale Venezuelei l-a recunoscut pe Juan Guaido, liderul opozitiei, drept presedinte interimar al tarii, potrivit unui video postat sambata pe Twitter, informeaza agentia de stiri Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aceste modificari la…

- Statele Unite vor inceta sa respecte, in acest weekend, Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in urma esecului unor negocieri de ultim moment, la Beijing, cu Rusia, a anuntat joi subsecretara de Stat americana insarcinata cu controlul armamentului si securitatea internationala Andrea Thompson,…

- Un baiat de 8 ani din Guatemala a murit la scurt timp dupa miezul nopții, in timp ce se afla in custodia poliției de frontiera, al doilea migrant copil care moare luna aceasta dupa ce a fost reținut la granița dintre Mexic și Statele Unite, scrie Reuters.

- Statele Unite sunt pregatire sa face ceea ce este necesar pentru a accelera trimiterea de ajutoare umanitare in Coreea de Nord, in contextul in care negocieri bilaterale cu privire la desfiintarea programului nuclear al Phenianului s-au impotmolit, relateaza Reuters preluata de news.ro.Reprezentantul…