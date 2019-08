Stiri pe aceeasi tema

- Liderii grupului celor șapte țari sunt aproape de a încheia un acord privind asigurarea unui ajutor în valoare de 20 de milioane de dolari pentru a opri incendiile din Padurea Amazoniana, a anunțat președinția franceza, relateaza AFP și Reuters. Ajutorul presupune în principal trimiterea…

- Marea Britanie și Germania au criticat sambata decizia președintelui francez Emmanuel Macron privind blocarea Acordului cu Piata Comuna a Sudului (Mercosur) pentru a pune presiune pe Brazilia in contextul incendiilor de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza Reuters, conform Mediafax.Presedintele…

- Înaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi a pledat duminica pentru suplimentarea ajutorului umanitar acordat refugiaților venezueleni care ajung în țarile din apropierea Venezuelei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Grandi a informat ca intenționeaza sa…

- Ministerul Apararii din Coreea de Sud a îndemnat Coreea de Nord sa înceteze actele care nu ajuta la reducerea tensiunii militare din regiune, dupa ce Administrația de la Phenian a lansat doua proiectile în direcția Marii Japoniei, scrie Mediafax, citând Reuters. Proiectilele…

- Liderii Mercosur discuta miercuri în orașul argentinian Santa Fe despre pașii necesari pentru accelerarea implementarii Acordului de liber schimb cu Uniunea Europeana, potrivit Mediafax citând Reuters. Președinții celor patru state care fac parte din Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay…

- Mii de persoane au manifestat duminica in intreaga Brazilie in sprijinul ministrului justitiei, Sergio Moro, a carui impartialitate a fost pusa recent sub semnul intrebarii in cadrul operatiunii anticoruptie Lava Jato, relateaza AFP. Manifestantii, cei mai multi imbracati in culorile nationale galben…

- Administratia de la Washington a anuntat luni intentia sa de a redistribui mai multe sute de milioane de dolari ajutoare acordate Salvadorului, Guatemalei si Hondurasului, trei tari pe care presedintele american, Donald Trump, le considera responsabile de afluxul de solicitanti de azil de la frontiera…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat o redeschidere partiala a granitei cu Columbia, inchisa de guvernul sau in februarie, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Maduro a inchis granitele cu Columbia si Brazilia pentru a evita aducerea in tara a ajutoarelor umanitare sustinute de…