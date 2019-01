Stiri pe aceeasi tema

- Slovacii vor fi chemati la urne la 16 martie pentru a-l alege pe noul presedinte, a comunicat joi seful legislativului, Andrej Danko, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Important! Toți clienții RCS&RDS sunt vizați! Ce modificari vor aparea de azi, 10 ianuarie In jur…

- Presedintele PE, Antonio Tajani, a reamintit, miercuri, ca in mandatul presedintiei romane la Consiliul UE se vor organiza alegerile europarlamentare, motiv pentru care, impreuna cu seful statului roman Klaus Iohannis, va fi important de transmis un mesaj constructiv cetatenilor europeni cu privire…

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, care va conduce tara din ianuarie, a declarat ca 'brazilienii nu stiu ce este dictatura', omitand regimul militar care a facut ravagii intre 1964 si 1985, transmite AFP. Fostul capitan de armata, care nu si-a ascuns niciodata nostalgia…

- Este greu de spus cat de oneste sunt preturile practicate de comercianti in timpul promotiei Black Friday, iar consumatorii trebuie sa fie foarte atenti, a declarat presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marius Pirvu, citat de Agerpres. "Până la această…

- Presedintele american Donald Trump, care va fi prezent la Paris pentru celebrarea centenarului de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, nu va participa in schimb, duminica, la Forumul de pace organizat la initiativa presedintelui Emmanuel Macron, potrivit unuia dintre organizatori, informeaza AFP.Intrebat…

- Noul aeroport international de la Istanbul, unul dintre proiectele promovate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa fie inaugurat luni, 29 octombrie, la o luna dupa o greva legata de conditiile de siguranta neadecvate in care lucreaza muncitorii de la acest obiectiv, noteaza dpa, conform…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin…

- Kremlinul a declarat marti ca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF) are punctele sale slabe, insa abordarea Statelor Unite de a anunta ca intentioneaza sa se retraga fara sa propuna altceva in schimb este periculoasa, relateaza Reuters si dpa.…