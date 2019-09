Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta lege, daca va fi aprobata si aplicata, va reduce si mai mult spatiul democratic", a declarat Bachelet in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, la Geneva.In 14 august, presedintele Adunarii Constituante si numarul 2 al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, a amenintat,…

- Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut luni anchete asupra „recurgerii excesive“ la forta la Moscova in saptamanile precedente alegerilor regionale desfasurate duminica, relateaza AFP.

- Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet, care a vorbit despre o 'diminuare a spatiului democratic' in Brazilia, ca 'se amesteca impotriva Braziliei in agenda de drepturi ale omului' aparandu-i pe 'banditii care ne ataca curajosii nostri politisti civili si militari'. 'In aceste ultime luni…

- Pentagonul a informat intr-un comunicat ca a primit o cerere pentru autorizarea a 1.000 de membri ai Garzii Nationale din Texas care sa ajute agentii insarcinati cu supravegherea frontierelor (Customs and Border Protection, CBP), debordati de numarul de refugiati care intra ilegal in SUA dinspre…

- Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, condamna atacul aerian asupra centrului de detenție pentru imigranți din Libia, declarând ca ar putea reprezenta crime de razboi întrucât cele doua parți combatante știau ca înauntru se aflau civili, scrie…

- Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a declarat luni ca zecile de mii de luptatori straini ai ISIS capturați in Siria și Irak, dar și familiile lor ar trebui sa fie repatriați și a solicitat Franței și altor state europene sa ia masuri in acest sens, potrivit MEDIAFAX.Ea…

- Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a ajuns miercuri în Venezuela, unde întreprinde o vizita pentru a analiza actuala criza politica și economica din aceasta țara, scrie Mediafax, citând France 24.Vizita oficialului va include întâlniri…

- Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, va efectua o vizita oficiala în Venezuela între 19 și 21 iunie, când va avea discuții atât cu președintele Nicolas Maduro cât și cu rivalul sau Juan Guaido, șeful Adunarii Naționale din Venezuela, relateaza…