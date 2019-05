Violentele au izbucnit duminica dimineata in timpul orelor de vizita in doua cladiri ale Complexului penitenciar Anisio Jobim (Compaj) situat la 28 km de Manaos, capitala Amazonas, a declarat aceeasi sursa. In ianuarie 2017, aceasta inchisoare a fost deja scena unei revolte ce a facut 56 de morti si a durat douazeci de ore.

'A fost o bataie intre detinuti', a declarat intr-o conferinta de presa un responsabil penitenciar regional, colonelul Vinicius Almeida. 'Unele decese au fost provocate de asfixiere, altele prin perforare cu obiecte ascutite, precum periute de dinti', a adaugat el.…