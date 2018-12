Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 oameni, dintre care doi copii, au fost ucisi, vineri, in urma unui schimb de focuri dintre politie si jefuitorii unor banci, potrivit autoritatilor braziliene, citate de The Guardian.

- O femeie din Brazilia a nascut cu brio dupa ce a primit un uter de la o donatoare decedata. Este prima oara cand o asemenea procedura a avut succes, conform The Guardian. Cercetatorii din Suedia și SUA au mai...

- Londra ar putea pierde 800 de miliarde de euro pana in martie 2019, dupa ce mai multe banci importante au inceput sa iși mute operațiunile in orașul Frankfurt, din Germania, relateaza The Guardian.

- Președintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, a starnit reacții de revolta și neincredere dupa ce a spus ca poporul Braziliei, care a fost condus de armata timp de doua decenii, ,,inca nu știe ce este dictatura", relateaza The Guardian .

- Cuba a anuntat ca va chema inapoi in tara cateva mii de medici din Brazilia dupa ce presedintele ales, Jair Bolsonaro, a pus la indoiala pregatirea acestora si a cerut schimbari in contractele lor, relateaza The Guardian.

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…

- Financial Times: Cele mai multe victime din sinagoga erau oameni in varsta ● Democrații Americii trebuie sa vina cu un program.a ● The Guardian: Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: UBS se intereseaza de americanii bogați care traiesc in Elveția…