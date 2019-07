Brazii şi Bârzava au locuri în semifinale ARAD. Continuam prezentarea echipelor calificate in etapa semifinala (21 iulie) a Cupei Satelor la fotbal, competitie ajunsa la editia cu numarul trei, manager de proiect fiind Andras Mako, vicepresedintele AJF Arad. Zona Dieci In formula: Ionel Blagu Surda, Eduard Urs, Razvan Vesa, David Florea, Razvan Jula, Daniel Popa, Silviu Caprar, Cornel Purice, Razvan Purice, Marian Coval, Ilie Coval, Natanael Caprar, Eugen Dila, Ionel Maguran, Nicușor Vesa, Beniamin Damacuș, Damarius Caprar, Marcel Lupan, Nicolae Stoian, Emanuel Purice, echipa din Brazii a dat lovitura la zona disputata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

