BRAVO GENERATIE ROU21MANIA ! ATI INVINS ! Eu sint un tip pragmatic. Dragii mei, nu va luati dupa “valul” de dupa infringere, unii vor exagera in bine, altii in rau. E firesc, toata lumea se pricepe la fotbal dar mai putin la viata. De aceea, majoritatea celor care se pricep la fotbal, traiesc prost, sint datori vinduti si nu prea au sperante mari in viata de zi cu zi. Voi ati pierdut o mica batalie, cu nemtii, obisnuiti sa cistige mereu ! E firesc si ati vazut, nu am pus presiune pe voi ! Voi ati pierdut astazi fiindca ati fost obositi, atit fizic cit si psihic ! Daca veti juca, peste un timp, cu Germania, ii faceti franjuri pe nemti… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

