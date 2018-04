Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda s-a calificat in careul de ași din Challenge Cup, chiar daca a pierdut in aceasta seara returul din Norvegia cu Fyllingen Bergen, 30-32. Potaissa Turda a avut emoții pe finalul partidei de la Bergen, chiar daca avea avantajul celor cinci goluri la care caștigase in tur: 29-24. ...

- O noua victorie in Europa pentru Timișoara Saracens. Banațenii se puteau apropia dmai convingator e a doua prezența in grupele Challenge Cup. Nemții de la Heidelberger RK au reușit sa reduca spre final din diferența și astfel sa pastreze suspansul pentru retur. 26-20 a fost scorul primei manșe din semifinalele…

- Performanța importanta a boxului moldovenesc! Dorin Bucșa s-a calificat in semifinalele Campionatului European de box pentru tineret sub 22 de ani. De doua ori medaliat la Europenele de tineret, Bucșa evolueaza in categoria de greutate de pana la 60 de kg.

- Viktoria Azarenka, aflata pe locul 186 mondial, joaca din nou cel mai bun tenis al ei, dupa doi ani in care a pus cariera pe locul secund. Bielorusa se bucura din nou de tenis datorita faptului ca si-a rezolvat problemele familiale, demonstrand ca mai are un cuvant important de spus.

- Potaissa Turda s-a impus in fața celor de la FyllingenBergen, in prima manșa a sferturilor de finala EHF Challenge Cup, scor 29-24. FyllingenBergen echipa oaspete a avut o prestație buna, ținand

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, joi, pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, și a pus mana pe o suma uriașa.Simona Halep a controlat in mare parte meciul cu Petra Martici, dar…

- SCM Craiova scrie istorie in handbal! Oltencele le-au invins pe vedetele de la CSM București in campionat in cursul saptamaii, iar azi au reusit o calificare spectaculoasa in semifinalele Cupei EHF.In Rusia, cu puternica echipa Lada Togliatti, SCM Craiova a jucat impecabil. Dupa 23-25 in turul…

- SCM Craiova s-a calfiicat in semifinalele Cupei EHF, dupa ce a trecut de Lada Togliatti, in Rusia, scor 26-23. In tur, in Romania, rusoaicele au caștigat cu 25-23. Cu Gheorghe Tadici suspendat, craiovencele au avut un joc spectaculos și au reușit sa intoarca infrangerea din tur. Valentina Ardean Elisei…

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- Corona Brașov s-a calificat in semifinalele Erste Liga. ASC Corona 2010 Brasov s-a calificat, sambata, in semifinalele Erste Liga la hochei pe gheata, dupa ce a invins formatia maghiara UTE Budapesta cu scorul de 4-2 (3-2, 0-0, 1-0), pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Corona s-a impus cu 4-2 la general…

- Gabi Tamaș i-a scuipat și injurat pe suporterii echipei Maccabi Haifa. Echipa lui, Hapoel Haifa, s-a calificat in semifinalele Cupei Israelului. ”Nebunul” fotbalului romanesc și-a ieșit din minți joi seara, la jocul Hapoel Haifa – Maccabi Haifa, scor 1-1. Titular la gazde, romanul a sarit la gatul fanilor…

- Formatia Hermannstadt a devenit a doua semifinalista a acestei editii a Cupei Romaniei, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FCSB, in sferturile de finala ale competitiei.

- FCSB a parasit intr-un mod rusinos Cupa Romaniei, echipa lui Nicolae Dica fiind invinsa la scor de neprezentare (3-0) de FC Hermannstadt, ocupanta pozitiei secunde din Liga a II-a, in sferturile de finala ale competitiei. Sibienii au controlat partida de la un capat la celalalt, obtinand fara emotii…

- La doar trei zile distanta de la confruntarea din campionat, castigata de liderul din Ligue 1 cu 3-0, PSG si Olimpique Marseille s-au duelat din nou, de data aceasta in sferturile Cupei Frantei. Castig de cauza a avut tot echipa lui Unai Emery, care s-a impus cu acelasi scor si a obtinut calificarea…

- Formatia Gaz Metan Medias s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, finalista editiei trecute a Cupei Romaniei, potrivit news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rondon '27. Tot in sferturile Cupei Romaniei…

- Cristi Pustai, antrenorul lui Gaz Metan, a vorbit despre reușita de excepție a echipei sale, care a eliminat-o pe Astra și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei. "I-am mobilizat pe jucatori, chiar daca n-au avut prima. Suntem in semifinale și asta e foarte important. Suntem bucuroși ca am reușit…

- MAI BUNI… Potaissa Tursa a pierdut partida retur cu belgienii de la HC Vise BM, dar s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Challenge. Dupa 44-24 in mansa tur, pe teren propriu, ardelenii au cedat cu 29-24 in deplasare, in mansa a doua. Cu scorul general de 68-53, Potaissa a avansat in turul…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, s-a calificat astazi in semifinalele turneului de la Doha (Qatar), dupa ce a invins-o pe tanara jucatoare americana Catherine Bellis cu 6-0, 6-4. Halep urma sa joace sambata, de la ora 16.00, cu Garbine Muguruza. Ea s-a retras insa din competiție.

- Trei tenismeni francezi, Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga si Richard Gasquet, s-au calificat in semifinalele turneului ATP de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, alaturi de principalul favorit al acestei competitii, belgianul David Goffin. Vineri, in sferturile…

- Marius Copil, locul 93 ATP, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Gilles Muller din Luxemburg, locul 28 ATP si cap de serie numarul 3, calificandu-se pentru prima data in semifinalele unui turneu ATP, la Sofia, competitie de 250 de puncte, cu premii totale de 560.000 de euro.Copil…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Greciei, trecand in sferturi de Atromitos. PAOK s-a impus cu scorul de 3-1, in deplasare, in mansa retur a sferturilor de finala, dupa ce in tur a castigat cu 2-0.Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Bayern Munchen a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 6-0, echipa Paderborn, din a treia liga, si s-a calificat in semifinalele Cupei Germaniei. Golurile au fost marcate de Kingsley Coman (19), Lewandowski (25), Kimmich (42), Tolisso (55) si Arjen Robben (86, 89).Tot in sferturile Cupei…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste a fost eliminata, marti, pe teren pe teren propriu, in sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a fost invinsa de formatia elena Olympiacos, cu scorul de 3-1, in mansa retur din faza optimilor competitiei. Scorul pe seturi a fost 17-25, 25-16, 21-25,…

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania, constanteana Eliza Samara formata la scoala de campioni de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, in prezent sportiva a CSA Steaua Bucuresti , s a calificat in semifinalele Top 16 Europa, competitie care este in desfasurare in Elvetia, la Montreux. In penultimul…

- Jucatoarele Eliza Samara, a treia favorita, si Bernadette Szocs (favorita 8) s-au calificat, sambata seara, in semifinalele turneului Europa Top 16, competitie ce se desfasoara, in acest weekend, la Montreux (Elvetia).

- FC Barcelona, detinatoarea trofeului, s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce a invins, cu scorul general de 2-1, echipa Espanol Barcelona. Invinsa in prima mansa cu 1-0, FC Barcelona s-a impus, joi, in partida retur, cu scorul de 2-0 (2-0), pe teren propriu.Golurile au fost marcate…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste a invins joi, in deplasare, formatia elena Olympiacos, cu scorul de 3-2, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 18-25, 25-27, 25-16, 25-16, 13-15, dupa 112 minute de joc. Partida retur va avea loc in 6 februarie,…

- Echipa de volei feminin Stiinta Bacau a invins miercuri, in deplasare, formatia elvetiana Pfeffingen, scor 3-2, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup. Scorul pe seturi a fost 22-25, 25-16, 25-15, 21-25, 11-15, dupa 113 minute de joc.Partida retur va avea loc in 7 februarie,…

- FC Sevilla s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei la fotbal dupa ce s-a impus cu 3-1 (1-1) in fata formatiei Atletico Madrid, marti seara, in mansa a doua a sferturilor de finala. Andaluzii, castigatori cu 2-1 si in prima mansa, au deschis scorul pe stadionul Sanchez-Pizjuan dupa…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Usor imobila si imprecisa…

- Sud-coreeanul Hyeon Chung, locul 58 ATP, l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), 6-3, cu americanul Tennys Sandgren, locul 97 ATP, calificandu-se in semifinalele Australian Open.Chung, 21 de ani, s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 28 de minute, urmand a disputa prima…

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem, Australian Open. A doua favorita a competitiei de la Melbourne s-a impus cu 6-0, 6-7, 6-2 in fata jucatoarei spaniole Carla Suarez Navarro.

- Echipa formata din româncele Irina Begu și Monica Niculescu s-a calificat în semifinalele la dublu ale primului Grand Slam din an, Australian Open.Jucatoarele au reușit sa învinga echipa formata din Jennifer Brady si Vania King, cu scorul 4-6, 6-2, 6-0, într-o…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, ocupanta locului 37 in clasamentul WTA, s-a calificat in semifinalele Openului Australiei la prima sa participare la aceasta competitie de Mare Slem, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 6-4, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, favorita numarul…

- Naomi Osaka a deschis meciul cu game castigat pe serviciu. A pus in actiune forehandul si a trimis doua lovituri castigatoare. La 3-2 pentru Osaka, Halep a castigat un game extrem de important. A egalat si imediat a facut break si nu a mai cedat niciun joc pana la finalul primul set, pe care avea sa-l…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o...

- Simona Halep a invins o, scor 6 2, 6 2, pe Aryna Sabalenka si s a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen China , unde o va intalni pe Irina Begu.Irina Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins o, cu scorul de 7 5, 7 5, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Juventus Torino s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a castigat cu 2-0 derby-ul cu concitadina Torino FC, in sferturile de finala. Detinatoarea trofeului s-a impus in ''Derby della Mole'' prin golurile marcate de Douglas Costa (15)…