- Dupa modul cum au hotarat juratii sa le sanctioneze pe Beatrice, Iuliana si Denisa in editia de ieri de la „Bravo, ai stil! All Stars”, una dintre concurente si-a facut bagajele dorind sa paraseasca concursul. Totul a plecat dupa un scandal iscat in culise care s-a interpretat gresit, in opinia lui…

- Gina Pistol, in lacrimi. In cadrul ediției trecute, vedetele de la „Asia Express” au trait emoții puternice, dupa ce s-au intrecut in ritmuri tradiționale, incercand sa deprinda pașii de dans ale localnicilor. Iar la final, prezentatoarea emisiunii a izbucnit in plans, pentru ca una dintre cele mai…

- Comentariile celor doi jurati, Raluca Badulescu si Catalin Botezatu au surprins cand au analizat-o pe Sillvia, chiar si pe Denisa. Trebuie spus din start ca cei doi au vazut multe la viata lor si ca „mananca moda pe paine” si totusi, cum spuneam, au surprins. La fel de bine stiu distinsii jurati, ca…

- Invitata la defilare, Denisa este pusa la zid de cele doua colege, insa tanara concurenta le contrazice, sustinand ca acestea o "saboteaza", scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL ALL STARS. Catalin Botezatu, ORIPILAT. "Este horror ce-ai facut. Esti babificata total..." Marisa este…

- Asa ca, inca de la prima concurenta care defileaza, Otilia, el da curs observatiilor dure la adresa stylingului facut de acestea, scrie wowbiz.ro. Catalin, oripilat de tinuta Otiliei, promite sa nu se mai "lase vrajit" de frumusetea concurentei pentru a obtine calificative. Juratul ii critica dur…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Bonnie Tayler, Cutting Crew, Gloria Gaynore, Withney Houston, sau Prince sunt doar cateva dintre starurile care-și vor face simțita prezența, prin intermediul concurentelor, sambata seara, 10 martie. BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D:…

- De data aceasta, Iulia Albu a fost cea care a dorit sa aleaga atat concurenta care va merge in atelier, cat si tinuta pe care aceasta va trebui s-o creeze, scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL! All Stars 2018. Tinuta Marisei in viziunea designerului Stephan Pelger. "O salata orientala…

- "BRAVO, AI STIL! ALL STARS" 2018. Catalin Botezatu se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, a fost prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de Raluca Badulescu și Maurice Munteanu, dar și de Iulia Albu. Silvia,…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- BRAVO AI STIL ALL STARS, 24 FEBRUARIE 2018: Amintim ca in editia de gala „Bravo ai Stil„ nu a fost nicio eliminare, pentru ca juratul Catalin Botezatu nu a putut fi prezent la masa juriului. Asa se face ca o concurenta a scapat de la eliminare pentru o saptamana, sa vedem ce va fi in editia de astazi.…

- Cele zece concurente pasesc in mare verva in platoul emisiunii astazi si, cu toate isi doresc, deopotriva, sa-si eclipseze contracandidatele, prin tinutele lor, in fata juratilor, scrie wowbiz.ro. Pentru ca este miercuri, Ilinca Vandici face anuntul mult asteptat chiar la inceputul emisiunii, dezvaluirea…

- Dupa retragerea sa din calitatea de jurat la „Bravo, ai stil!”, Razvan Ciobanu a fost in vizita la Kanal D pentru a revedea concurentele din sezonul patru. Desi a scris ca „nu a fost nostalgic”, cu siguranta o stare emotionala tot l-a incercat. Mai ales ca multe concurente si-au exprimat regretul fata…

- In editia de ieri, difuzata la ora 16:30, vine randul Andreei sa mearga in atelierul de croitorie pentru a realiza o tinuta vestimentara, potrivita pentru a merge la un festival chic, scrie wowbiz.ro. Nemultumita de tema propusa, concurenta se simte nedreptatita, motiv pentru care cedeaza psihic…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…

- Cu un suflu optimist, plina de entuziasm, Silvia isi prezinta tinuta in fata colegelor si a juratilor, scrie wowbiz.ro. Pret de cateva secunde, Catalin Botezatu nu poate rosti niciun cuvant. Ingrijorata, Ilinca Vandici il intreaba pe jurat daca a ramas fara cuvinte, iar reactia designerului nu intarzie…

- Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente s-a incins. Dar stiti vorba romaneasca: „doua se bat (in cazul acesta), a treia castiga”. Din punct de vedere stilistic, atitudine, vocabular, disciplina, seriozitate, adica un pachet complex pentru a fi o tanara cu stil in adevaratul sens al cuvantului,…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018 LIVE VIDEO: Astazi, in Gala "Bravo, ai stil!": Concurentele fac show INCENDIAR mai ceva ca la "Moulin Rouge". E RAZBOI intre castigatoarele de la "Bravo, ai stil!" "Problema nu e ca esti nebuna, ci ca esti o nebuna mincinoasa! De circul tau de 3 lei si doua cratime puse…

- Catalin Botezatu i-a spus Silviei ca nu are de gand sa o jurizeze daca nu isi va cere scuze pentru ce s-a intamplat in editia precedenta a show-ului de stil, scrie wowbiz.ro. Citeste si "Bravo, ai stil! All Stars" LIVE VIDEO. Silvia, scandal cu juriul si certuri ca la usa cortului: "Eu sunt…

- BRAVO AI STIL ALL STARS: Cele 10 concurente sunt gata sa dea totul pentru a face o impresie buna juratilor si sa dovedeasca ca isi merita locul in cea mai tare competitie de fashion din Romania, "Bravo, ai stil! All Stars". Toate vor sa paseasca cu dreptul in aceasta noua saptamana, insa divergentele…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- Noul sezon al emisiunii Bravo, ai stil! vine cu noutați și schimbari remarcabile. Dupa ce locul lui Razvan Ciobanu a fost ocupat de Catalin Botezatu și concurentele vor fi cele mai bune participante ale edițiilor trecute, iata ca o alta surpriza ii așteapta pe fanii emisiunii. Iulia Albu iși schimba…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

