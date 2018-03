Stiri pe aceeasi tema

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- In timp ce Silvia se afla la defilare si in urma unui scandal pe care l-a avut cu rivala sa, Marisa, juratul atrage atentia asupra conflictelor tot mai dese, atat Silviei cat si contracandidatelor ei la titlul de Cea mai stilata femeie din Romania, si afirma ca nu va mai tolera un comportament jignitor.…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- Dupa ce in ediția de marți a refuzat sa iși poarte ținuta conceputa chiar de ea in atelierul emisiunii Bravo ai stil! All Stars, invocand diverse motive, miercuri Silvia primește o a doua șansa.

- BRAVO AI STIL ALL STARS, 24 FEBRUARIE 2018: Amintim ca in editia de gala „Bravo ai Stil„ nu a fost nicio eliminare, pentru ca juratul Catalin Botezatu nu a putut fi prezent la masa juriului. Asa se face ca o concurenta a scapat de la eliminare pentru o saptamana, sa vedem ce va fi in editia de astazi.…

- Cele zece concurente pasesc in mare verva in platoul emisiunii astazi si, cu toate isi doresc, deopotriva, sa-si eclipseze contracandidatele, prin tinutele lor, in fata juratilor, scrie wowbiz.ro. Pentru ca este miercuri, Ilinca Vandici face anuntul mult asteptat chiar la inceputul emisiunii, dezvaluirea…

- Gorjeanca Silvia, concurenta de la „Bravo, ai stil! All Stars", este laudata aproape in fiecare emisiune de Catalin Botezatu. Aceasta are un stil inconfundabil și este placuta oricat de indraznete ar fi combinatiile vest...

- Dupa retragerea sa din calitatea de jurat la „Bravo, ai stil!”, Razvan Ciobanu a fost in vizita la Kanal D pentru a revedea concurentele din sezonul patru. Desi a scris ca „nu a fost nostalgic”, cu siguranta o stare emotionala tot l-a incercat. Mai ales ca multe concurente si-au exprimat regretul fata…

- Silvia, Denisa si Larisa s-au clasat pe primul loc in topul preferintelor juratilor. Marisa s-a aflat pe locul 2. Alina, Otilia si Beatrice au fost la egalitate; la fel si Andreea, Emiliana si Iuliana. Denisa a primit trei puncte din partea lui Alex Velea, Victor Slav si Bogdan Vladau, iar…

- Catalin Botezatu, deși nu a putut fi prezent in gala BRAVO, AI STIL! ALL STARS de sambata seara, 17 decembrie, a transmis ca are o surpriza pentru concurenta care se va clasa astazi pe locul intai.

- BRAVO AI STIL ALL STARS FEBRUARIE 2018. Ultima editie de saptamana aceasta a defilarilor „Bravo ai Stil” din timpul saptamanii, inainte de gala eliminatorie de maine, se incheie vineri, 16 februarie, cu un spectacol vestimentar pe cinste. Cate concurente vor reusi sa se ridice la asteptarile juratilor,…

- Cu un suflu optimist, plina de entuziasm, Silvia isi prezinta tinuta in fata colegelor si a juratilor, scrie wowbiz.ro. Pret de cateva secunde, Catalin Botezatu nu poate rosti niciun cuvant. Ingrijorata, Ilinca Vandici il intreaba pe jurat daca a ramas fara cuvinte, iar reactia designerului nu intarzie…

- Nimeni nu se astepta la o asemenea intorsatura! Dupa ce Rona Hartner a fost „incoltita” de colegii ei, fiind acuzata ca fuge de munca, actrita a fost votata pentru a merge la duel. La randul sau, Rona a ales-o la duel pe Diana Dumitrescu , cea care a fost cea mai inversunata impotriva ei si care a acuzat-o…

- Pentru ca nu o data, Iuliana nu si-a putut stapani emotiile si a izbucnit in lacrimi in platoul emisiunii, colegele ei au intrat la "banuieli", scrie wowbiz.ro. Denisa chiar crede ca a gresit in ceea ce-o priveste pe contracandidata ei. Citeste si Bravo, ai stil! All Stars 2018: Decizia luata…

- Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente s-a incins. Dar stiti vorba romaneasca: „doua se bat (in cazul acesta), a treia castiga”. Din punct de vedere stilistic, atitudine, vocabular, disciplina, seriozitate, adica un pachet complex pentru a fi o tanara cu stil in adevaratul sens al cuvantului,…

- Silvia este castigatoarea „Bravo, ai stil!” din sezonul unu, iar Marisa este castigatoarea sezonului doi. „Soarta” le-a reunit in sezonul patru „All Stars” unde concureaza alaturi de cele mai bune si cele mai carismatice fete din toate cele trei editii. Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente…

- Catalin Botezatu i-a spus Silviei ca nu are de gand sa o jurizeze daca nu isi va cere scuze pentru ce s-a intamplat in editia precedenta a show-ului de stil, scrie wowbiz.ro. Citeste si "Bravo, ai stil! All Stars" LIVE VIDEO. Silvia, scandal cu juriul si certuri ca la usa cortului: "Eu sunt…

- Gorjeanca Silvia, concurenta la „Bravo, ai stil! All Stars", este antipatica celorlalte concurente, dar toata lumea recunoaste ca are stil. In editia de miercuri de la Kanal D, tinuta Silviei a fost apreciata de jurati. „N-as...

- BRAVO AI STIL ALL STARS: Cele 10 concurente sunt gata sa dea totul pentru a face o impresie buna juratilor si sa dovedeasca ca isi merita locul in cea mai tare competitie de fashion din Romania, "Bravo, ai stil! All Stars". Toate vor sa paseasca cu dreptul in aceasta noua saptamana, insa divergentele…

- Gorjeanca Silvia Oana Popescu a revenit la emisiunea de la Kanal D, „Bravo, ai stil! All stars". Rovinareanca l-a cucerit de la primele editii pe noul jurat Catalin Botezatu, prin curajul cu care abordeaza unele tinute. „Esti specia...

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Ales pentru "o intalnire de afaceri" cu celebrul rapper american Snoop Dogg, look-ul Otiliei nu a trecut neobservat si mai ales "netaxat" de catre contracandidatele ei, scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia, scandal monstru cu Andreea…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

- Iulia Albu schimba „echipa” la Bravo, ai stil! Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu și Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania”, iar pretențiile lor sunt uriașe. Acest sezon vine cu mai multe noutați, una dintre ele fiind si…

- Ilinca Vandici revine de astazi pe sticla la carma emisiunii “Bravo, ai stil! All Stars”. Cu aceasta ocazie am aflat secrete din garderoba vedetei Kanal D și pentru ce lucruri a facut economii la inceputul carierei sale in televiziune. Spre deosebire de alte vedete care iși fac stoc de haine și incalțaminte…

- Pregatirile pentru "Bravo, ai stil! All Stars" au intrat pe ultima suta de metri! Luni, incepand de la ora 16:30, show-ul care a cucerit Romania revine la Kanal D cu cele mai populare concurente din ultimele 3 sezoane. Rivalitatile sunt foarte mari, iar asta se vede din mesajele pe care le…

- Silvia, castigatoarea primului sezon „Bravo, ai stil!” revine si este mai pregatita ca oricand sa castige. Desi competitia inca nu a inceput frumoasa concurenta incepe deja sa arunce sageti inspre adversarele ei. Cele mai valoroase competitoare din primele trei sezoane “Bravo, ai stil!” se pregatesc…

- Emisiunea "Bravo, ai stil!" va fi prezentata intr-o formula "All Stars". Prin urmare, in competiție vor fi cele mai importante concurente ale sezoanelor trecute, printre acestea numarandu-se și Silvia.

- „Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa și spectaculoasa competiție de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului. Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea ținutelor și deja trecute prin „sita” intransigența a juraților și a…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Iuliana este caștigatoarea Bravo, ai stil!, in sezonul trei. Tanara a fost desemnata „Cea mai stilata femeie din Romania”, duminica seara la Kanal D. Iuliana a primit titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania” și a caștigat suma de 100.000 de lei. „Nu am cuvinte sa va mulțumesc”, a spus emoționata…