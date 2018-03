Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 2018: "Oltin in finala, hai Oltin ca poți", se scria pe Facebook. EXATLON ROMANIA. Imediat, internauții au raspuns prin diverse mesaje, precum: "O sa ajunga in finala fara sa vrea!" "Hai, Oltin, speram ca vei caștiga, chiar daca pana termini tu traseul, mai trec…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Giani Kirita este in continuare motiv de tensiuni intre echipe. „La ce aveti record, la stat in casa?”, le spune Giani cu ironie celor din echipa Razboinicilor. EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Luni…

- EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Acesta spune ca Razboinicii joaca murdar și il propun mereu pe Oltin in jocurile lor pentru a slabi Echipa Faimoșilor. Catalin Cazacu a vorbit despre framantarile sale mai deschis ca niciodata. Acesta a spus tot ce il supara lasand sa ințeleaga…

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- CAȘTIGATOR EXATLON. Pe unul dintre grupurile susținatorilor EXATLON ROMANIA, a fost publicata o fotografie care ar arata ca Mariana ar fi caștigatoarea EXATLON ROMANIA. CAȘTIGATOR EXATLON. Iata fotografia: CAȘTIGATOR EXATLON. Problema este ca aceasta poza este un photoshop…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- La doua luni de la prima proba pe care a sustinut-o la „Exatlon”, Andrei Stoica paraseste competitia si pierde sansele de a castiga marele premiu de 100.000 de euro. Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanal d, a anuntat, marti seara, ca sportivul nu mai poate continua din cauza unor probleme de sanatate.…

- Eliminare surpriza la Exatlon, in ediția de miercuri seara, 7 martie. Din pacate, Alex a parasit competiția cu lacrimi in ochi, mai ales ca nu se aștepta ca publicul sa il vrea acasa. Cele trei nominalizari au venit ca un trasnet pentru Alina, Alex și Lupu, dar si pentru cei cu care s-au imprietenit…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- EXATLON ROMANIA. Anca de la Razboinici a fost eliminata de la EXATLON ROMANIA, in ediția de marți seara. EXATLON ROMANIA. "Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici, este Anca", a anuntat Cosmin Cernat. EXATLON ROMANIA. "Asa sunt eu, sunt un om…

- EXATLON ROMANIA, 20 FEBRUARIE 2018. Marți seara, un concurent din echipa Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon". Un nou joc in premiera și o miza dubla pentru cele doua echipe, totul de la ora 19.45, pe Kanal D.

- Accidentari pe capete la Exatlon. Cat vor mai rezista? Exatlon a debutat la Kanal D la inceputul acestui an, iar, de o luna si jumatate, concurentii trec zilnic prin probe fizice foarte grele, cu un grad mare de pericol de accidentare. Nu este de mirare, astfel, ca ei trebuie sa stranga din dinti si…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Iubita lui Catalin Cazacu a pierdut sarcina. Ana Roman a rupt tacerea, in cadrul emisiunii de la Kanal D, dupa ce s-a spus ca acesta are o relație cu Claudia Pavel. Dupa ce Claudia Pavel a povestit despre experiența la Exatlon și zvonurile cum ca ar avea o relație cu Catalin Cazacu , Ana Roman scoate…

- Gorjeanca Silvia, concurenta la „Bravo, ai stil! All Stars", este antipatica celorlalte concurente, dar toata lumea recunoaste ca are stil. In editia de miercuri de la Kanal D, tinuta Silviei a fost apreciata de jurati. „N-as...

- Anda Adam a ajuns acasa dupa competitia Exatlon. Iata cum a fost primita de familie! Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai competitiei Exatlon, difuzata de Kanal D, lider de audienta in fiecare seara. Artista a trecut prin incercari fizice foarte solicitante in toata aceasta perioada, a luptat…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Bravo, ai stil! All Stars. Marisa, fosta castigatoare a sezonului 2, pare sa nu primeasca prea bine criticile care i se aduc privitor la outfit-ul ales si reactioneaza fara retineri, scrie wowbiz.ro. Citeste si Bravo, ai stil! All Stars. Emiliana catre Iuliana. "Te-ai spalat pe cap, mai spala-te…

- Bravo, ai stil! All Stars. Scoasa in fata pentru defilare, Emiliana, pregatita pentru "o intalnire" cu renumita Kim Kardashian, s-a izbit de comentariul dur din partea Iulianei. Din fotoliul rosu, protejata saptamanii a dat verdictul, insa parerea acesteia nu a fost tocmai pe gustul Emilianei.…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

- Pregatirile pentru "Bravo, ai stil! All Stars" au intrat pe ultima suta de metri! Luni, incepand de la ora 16:30, show-ul care a cucerit Romania revine la Kanal D cu cele mai populare concurente din ultimele 3 sezoane. Rivalitatile sunt foarte mari, iar asta se vede din mesajele pe care le…

- Silvia, castigatoarea primului sezon „Bravo, ai stil!” revine si este mai pregatita ca oricand sa castige. Desi competitia inca nu a inceput frumoasa concurenta incepe deja sa arunce sageti inspre adversarele ei. Cele mai valoroase competitoare din primele trei sezoane “Bravo, ai stil!” se pregatesc…

- Catalin Botezatu, primele impresii de la filmarile “Bravo, ai stil! All Stars”. Designerul și-a intrat in drepturile de membru al Juriului odata cu debutul filmarilor pentru show-ul fenomen, ce va avea premiera la Kanal D luni, 22 ianuarie, la ora 16:30. Cele 11 concurente sunt pregatite sa infrunte…

- Dumnevoastra, telespectatorii, decideți cine este eliminat. Pentru a va susține concurentul preferat, trebuie sa faceți urmatorul lucru - sa trimiteți SMS dupa cum urmeaza: RAFAELA - trimiteți 30 la 1456; IONUȚ - trimiteți 26 la 1456; RADU - trimiteți 29 la 1456. Doar…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale...

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- Dupa ce, pe data de 3 ianuarie, Razvan Ciobanu a anunțat ca se retrage din emisiunea “Bravo, ai stil!”, toți am așteptat cu nerabdare sa aflam cine este noul jurat care-i va lua locul. Iata ca vestea nu a intarziat sa apara și va bucura, cu siguranța, publicul indragitului show de moda. Noul jurat al…

- Celebrul designer Catalin Botezatu va face parte din echipa „Bravo, ai stil!”, ediția All Stars. Cele mai iubite concurente din ultimele sezoane vor intra de data aceasta in competiție și vor avea o misiune extrem de grea, avand in vedere componența juriului. De asemenea, producatorii promit și alte…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Giani Kirița, membru in Echipa Faimoșilor, a fost aspru criticat, pe Facebook, dupa o afirmație facuta la adresa Echipei Razboinicilor. [citeste si] "Domnule Giani Kirița, aș vrea sa va dau replica la afirmația pe care ați facut-o la adresa echipei Razboinicilor, citez: 'Calm, ușor,…

- „Exatlon”, reality-ul revolutionar care incepe duminica seara, la ora 20:00, la Kanal D, aduce in ringul probelor 20 de concurenti foarte pregatiti sa faca fata unei competitii dure. 10 vedete – Echipa Faimosilor, si 10 oameni obisnuiti – Echipa Razboinicilor, se vor infrunta in peisajul exotic din…

- Vladimir Draghia face parte din echipa gladiatorilor de la Exatlon. Inainte sa plece spre Republica Dominicana, locul unde se va desfașura concursul difuzat la Kanal D, a publicat pe Facebook o scrisoare emoționanta pentru fiica sa.

- Nu doar emisiunea „Bravo, ai stil” se bucura de aprecierea unui public numeros, ci si juratii acestui show au intrat la inimile telespectatorilor. Din pacate, unul dintre ei isi ia ramas bun de la colegii sai si de la fani si se retrage pentru a se ocupa in totalitate modei. Razvan Ciobanu, unul dintre…

- A fost membru al juriului “Bravo, si stil!” timp de 3 sezoane, iar acum a decis sa se retraga din show-ul de moda și de pe micile ecrane, iar motivul este unul destul de intemeiat. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, si stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania,…