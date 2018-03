Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la defilare, Denisa este pusa la zid de cele doua colege, insa tanara concurenta le contrazice, sustinand ca acestea o "saboteaza", scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL ALL STARS. Catalin Botezatu, ORIPILAT. "Este horror ce-ai facut. Esti babificata total..." Marisa este…

- De data aceasta, Iulia Albu a fost cea care a dorit sa aleaga atat concurenta care va merge in atelier, cat si tinuta pe care aceasta va trebui s-o creeze, scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL! All Stars 2018. Tinuta Marisei in viziunea designerului Stephan Pelger. "O salata orientala…

- Eliminare surpriza la Exatlon, in ediția de miercuri seara, 7 martie. Din pacate, Alex a parasit competiția cu lacrimi in ochi, mai ales ca nu se aștepta ca publicul sa il vrea acasa. Cele trei nominalizari au venit ca un trasnet pentru Alina, Alex și Lupu, dar si pentru cei cu care s-au imprietenit…

- Hotarata sa nu mai tolereze critici din partea colegelor, chiar daca acestea vizeaza strict tinuta, Marisa are o atitudine usor ostila cand aude comentariile Silviei, rivala ei din competitie. Citeste si "BRAVO, AI STIL! ALL STARS" 2018. Catalin Botezatu, INLOCUIT. Cine ii ia locul "Tinuta…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- Rovinareanca Silvia de la „Bravo, ai stil!" a reusit sa il oboseasca pe Catalin Botezatu, cel mai nou dintre jurati. Acesta simte ca isi pierde din prestanta tolerand scandalurile dintre concurente, de cele mai multe ori...

- In timp ce Silvia se afla la defilare si in urma unui scandal pe care l-a avut cu rivala sa, Marisa, juratul atrage atentia asupra conflictelor tot mai dese, atat Silviei cat si contracandidatelor ei la titlul de Cea mai stilata femeie din Romania, si afirma ca nu va mai tolera un comportament jignitor.…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- Dupa ce in ediția de marți a refuzat sa iși poarte ținuta conceputa chiar de ea in atelierul emisiunii Bravo ai stil! All Stars, invocand diverse motive, miercuri Silvia primește o a doua șansa.

- Cele zece concurente pasesc in mare verva in platoul emisiunii astazi si, cu toate isi doresc, deopotriva, sa-si eclipseze contracandidatele, prin tinutele lor, in fata juratilor, scrie wowbiz.ro. Pentru ca este miercuri, Ilinca Vandici face anuntul mult asteptat chiar la inceputul emisiunii, dezvaluirea…

- Gorjeanca Silvia, concurenta de la „Bravo, ai stil! All Stars", este laudata aproape in fiecare emisiune de Catalin Botezatu. Aceasta are un stil inconfundabil și este placuta oricat de indraznete ar fi combinatiile vest...

- Dupa retragerea sa din calitatea de jurat la „Bravo, ai stil!”, Razvan Ciobanu a fost in vizita la Kanal D pentru a revedea concurentele din sezonul patru. Desi a scris ca „nu a fost nostalgic”, cu siguranta o stare emotionala tot l-a incercat. Mai ales ca multe concurente si-au exprimat regretul fata…

- In editia de ieri, difuzata la ora 16:30, vine randul Andreei sa mearga in atelierul de croitorie pentru a realiza o tinuta vestimentara, potrivita pentru a merge la un festival chic, scrie wowbiz.ro. Nemultumita de tema propusa, concurenta se simte nedreptatita, motiv pentru care cedeaza psihic…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…

- BRAVO AI STIL ALL STARS FEBRUARIE 2018. Ultima editie de saptamana aceasta a defilarilor „Bravo ai Stil” din timpul saptamanii, inainte de gala eliminatorie de maine, se incheie vineri, 16 februarie, cu un spectacol vestimentar pe cinste. Cate concurente vor reusi sa se ridice la asteptarile juratilor,…

- Cu un suflu optimist, plina de entuziasm, Silvia isi prezinta tinuta in fata colegelor si a juratilor, scrie wowbiz.ro. Pret de cateva secunde, Catalin Botezatu nu poate rosti niciun cuvant. Ingrijorata, Ilinca Vandici il intreaba pe jurat daca a ramas fara cuvinte, iar reactia designerului nu intarzie…

- Catalin Botezatu i-a spus Silviei ca nu are de gand sa o jurizeze daca nu isi va cere scuze pentru ce s-a intamplat in editia precedenta a show-ului de stil, scrie wowbiz.ro. Citeste si "Bravo, ai stil! All Stars" LIVE VIDEO. Silvia, scandal cu juriul si certuri ca la usa cortului: "Eu sunt…

- Gorjeanca Silvia Oana Popescu a revenit la emisiunea de la Kanal D, „Bravo, ai stil! All stars". Rovinareanca l-a cucerit de la primele editii pe noul jurat Catalin Botezatu, prin curajul cu care abordeaza unele tinute. „Esti specia...

- La cateva zile de la debutul celui de-al patrulea sezon „Bravo, ai stil”, le-am facut o vizita celor 11 fete pentru a afla cat de bine sunt pregatite pentru aceasta competiție. Concurentele de la „Bravo, ai stil –All Stars” sunt tinerele care s-au aflat pe locuri fruntașe in edițiile precedente. Dupa…

- Ilinca Vandici a revenit din luna de miere petrecuta in Thailanda si e gata sa faca senzatie in noul sezon ”Bravo, ai stil. All Stars”. Prezentatoarea TV a marturisit ca vacanta exotica nu a fost una dintre cele mai frumoase din viata ei, dezvaluind ce a impresionat-o cu adevarat in timpul petrecut…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- Noul sezon al emisiunii Bravo, ai stil! vine cu noutați și schimbari remarcabile. Dupa ce locul lui Razvan Ciobanu a fost ocupat de Catalin Botezatu și concurentele vor fi cele mai bune participante ale edițiilor trecute, iata ca o alta surpriza ii așteapta pe fanii emisiunii. Iulia Albu iși schimba…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

- BRAVO AI STIL 2018. Concurentele vor fi Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in primul sezon), Marisa, Denisa, Otilia, Irina (concurente din cel de-al doilea sezon), Iuliana, Emiliana si Beatrice (participante in cel de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!”). In plus, acest show va avea…

- Ilinca Vandici revine de astazi pe sticla la carma emisiunii “Bravo, ai stil! All Stars”. Cu aceasta ocazie am aflat secrete din garderoba vedetei Kanal D și pentru ce lucruri a facut economii la inceputul carierei sale in televiziune. Spre deosebire de alte vedete care iși fac stoc de haine și incalțaminte…

- Catalin Botezatu, primele impresii de la filmarile “Bravo, ai stil! All Stars”. Designerul și-a intrat in drepturile de membru al Juriului odata cu debutul filmarilor pentru show-ul fenomen, ce va avea premiera la Kanal D luni, 22 ianuarie, la ora 16:30. Cele 11 concurente sunt pregatite sa infrunte…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale...

- Prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici, a avut un an extraordinar din toate punctele de vedere. Relatia cu sotul ei a evoluat frumos, iar micutul Zian a intregit tabloul fericirii in familie. Ilinca Vandici radiaza de fericire. Se vede ca este o femeie implinita care traieste atat…

- Cele mai valoroase competitioare din primele trei sezoane „Bravo, ai stil!” se pregatesc de participarea in show-ul devenit fenomen. „Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa si spectaculoasa competitie de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Razvan Ciobanu, unul dintre cei cinci jurați din cadrul show-ului „Bravo, ai stil!“, de la Kanal D, nu va mai face parte din echipa incepand cu noul sezon, care va debuta luna aceasta. Creatorul de moda spune ca vrea sa se concentreze exclusiv pe munca sa de designer. „ a fost singurul proiect TV din…

- Debutul Finalei „Bravo, ai stil!” a inceput cu un mic incident, Ilinca Vandici, a cazut pe ritmul unui dans ce s-a dorit unul pasional, dar... n-a fost sa fie. Am avut parte si dispute, protagonistii au fost Ciprian (iubitul Biancai) si Raluca Badulescu. Dincolo de toate momentele neplacute, au fost…