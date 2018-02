Stiri pe aceeasi tema

- BRAVO AI STIL ALL STARS FEBRUARIE 2018. Ultima editie de saptamana aceasta a defilarilor „Bravo ai Stil” din timpul saptamanii, inainte de gala eliminatorie de maine, se incheie vineri, 16 februarie, cu un spectacol vestimentar pe cinste. Cate concurente vor reusi sa se ridice la asteptarile juratilor,…

- Cu un suflu optimist, plina de entuziasm, Silvia isi prezinta tinuta in fata colegelor si a juratilor, scrie wowbiz.ro. Pret de cateva secunde, Catalin Botezatu nu poate rosti niciun cuvant. Ingrijorata, Ilinca Vandici il intreaba pe jurat daca a ramas fara cuvinte, iar reactia designerului nu intarzie…

- Fara indoiala, Catalin Botezatu se numara printre acele puține persoane care pot susține ca au facut tot ce și-au dorit și ca au exploatat viața la cote maxime. Designerul poate spune ca a trait cat alții in 10 vieți. Cu toate acestea, trecut de curand de pragul varstei de 50 de ani, Catalin Botezatu…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Fata in varsta de 17 ani care s-a sinucis dupa ce i-a spus printr-un mesaj iubitului ca il insala a socat pe toata lumea din Anglia si nu numai! Mama fetei a vorbit pentru prima oara despre drama prin care trece.

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018 LIVE VIDEO: Astazi, in Gala "Bravo, ai stil!": Concurentele fac show INCENDIAR mai ceva ca la "Moulin Rouge". E RAZBOI intre castigatoarele de la "Bravo, ai stil!" "Problema nu e ca esti nebuna, ci ca esti o nebuna mincinoasa! De circul tau de 3 lei si doua cratime puse…

- Catalin Botezatu i-a spus Silviei ca nu are de gand sa o jurizeze daca nu isi va cere scuze pentru ce s-a intamplat in editia precedenta a show-ului de stil, scrie wowbiz.ro. Citeste si "Bravo, ai stil! All Stars" LIVE VIDEO. Silvia, scandal cu juriul si certuri ca la usa cortului: "Eu sunt…

- Nu mai putin de 26 de ani de casnicie au implinit Cornelia si Lupu Rednic si cu unul mai putin de cariera! Cei doi au facut, la inceput, mari sacrificii, dar au reusit sa sae sprijine unul pe celalalt si sa traverseze orice problem delicate.A

- Cantareața Alessia a dezvaluit cand va avea loc botezul fiului ei, care a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut. Cantareața Alessia a devenit mamica pentru prima oara la sfarșitul lunii decembrie a anului trecut . Atunci vedeta a adus pe lume un baiețel. Alessia, care a dezvaluit care este…

- Rovinareanca Silvia de la „Bravo, ai stil!", ramane la fel de enervanta pentru contracandidatele sale din emisiunea de la Kanal D. Gorjeanca este acuzata ca se victimizeaza, ca se da saraca și slaba. „Vreau sa lamuresc o chest...

- Catalin Botezatu si Victor Slav sunt acum obligati sa fie colegi in cadrul unei emisiuni televizate: designerul este acum jurat, pe cand Victor Slav face parte din „Brigada hot”, impreuna cu Alex Velea si Bogdan Vladau, brigada fiind prezenta doar in finala saptamanii respective. Asa se face ca, sambata…

- Gorjeanca Silvia Oana Popescu a revenit la emisiunea de la Kanal D, „Bravo, ai stil! All stars". Rovinareanca l-a cucerit de la primele editii pe noul jurat Catalin Botezatu, prin curajul cu care abordeaza unele tinute. „Esti specia...

- Mihai Voropchievici a dezvaluit, mai intai, ce semnifica anul acesta din perspectiva numerologica, iar ulterior a detaliat horoscopul european și chinezesc pentru 2018. An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste”, a spus Mihai Voropchievici. Acesta…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Ales pentru "o intalnire de afaceri" cu celebrul rapper american Snoop Dogg, look-ul Otiliei nu a trecut neobservat si mai ales "netaxat" de catre contracandidatele ei, scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia, scandal monstru cu Andreea…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018.A Silvia, castigatoarea primului sezon al emisiunii, s-a luat la cearta cu Andreea si Iuliana, in editia de colectie. Aceasta a spus ca are informatii conform carora anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul interzice un asemenea lucru. A

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- Noul sezon al emisiunii Bravo, ai stil! vine cu noutați și schimbari remarcabile. Dupa ce locul lui Razvan Ciobanu a fost ocupat de Catalin Botezatu și concurentele vor fi cele mai bune participante ale edițiilor trecute, iata ca o alta surpriza ii așteapta pe fanii emisiunii. Iulia Albu iși schimba…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

- BRAVO AI STIL 2018. Concurentele vor fi Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in primul sezon), Marisa, Denisa, Otilia, Irina (concurente din cel de-al doilea sezon), Iuliana, Emiliana si Beatrice (participante in cel de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!”). In plus, acest show va avea…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Cosmina Pasarin nu iese nemachiata din casa. Bruneta este foarte atenta la felul in care arata, mai ales atunci cand vine vorba de tenul ei. Cosmina Pasarin a dezvaluit ca foloseste foarte multe creme hidratante, folosește maști naturale, care dau și rezultate. „Imi ingrijesc tenul. Uleiul de cocos e…

- Catalin Botezatu, primele impresii de la filmarile “Bravo, ai stil! All Stars”. Designerul și-a intrat in drepturile de membru al Juriului odata cu debutul filmarilor pentru show-ul fenomen, ce va avea premiera la Kanal D luni, 22 ianuarie, la ora 16:30. Cele 11 concurente sunt pregatite sa infrunte…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale...

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu va reveni pe micile apare dupa ce a luat o pauza indelungata de la aparițiile sale frecvente pe micul ecran. Catalin se intoarce cu forțe proaspete și va ocupa un scaun de jurat in emisiunea „Bravo, ai stil” difuzata la Kanal D. Ii va lua locul lui Razvan Ciobanu și…

- Multa lume se intreba cine ii va lua locul lui Razvan Ciobanu, care s-a retras la sfarsitul sezonului trei din motive pur personale, invocand: timpul, afacerea, creatia, clientele, iubitul... toate acestea l-au rupt de show-ul de televiziune. Locul i-a fost luat tot de un designer celebru, Catalin Botezatu,…

- Catalin Botezatu este noul jurat al emisiunii "Bravo, ai stil!", in locul lui Razvan Ciobanu, care a parasit show-ul recent. S-a aflat și cine sunt cele 11 concurente care se vor prezenta in fața juriului și a telespectatorilor.

- Dupa plecarea lui Razvan Ciobanu din emisiune, locul lasat vacant a fost repede ocupat de un alt jurat. Iata despre cine este vorba. Dezbaterile juratilor pe marginea alegerilor vestimentare facute de concurente se anunta extrem de intense dupa ce in locul lui Razvan Ciobanu va veni Catalin Botezatu,…

- Celebrul designer Catalin Botezatu va face parte din echipa „Bravo, ai stil!”, ediția All Stars. Cele mai iubite concurente din ultimele sezoane vor intra de data aceasta in competiție și vor avea o misiune extrem de grea, avand in vedere componența juriului. De asemenea, producatorii promit și alte…

- Catalin Botezatu este noul membru al juriului la Bravo, ai stil Catalin Botezatu revine in televiziune dupa o pauza de cativa ani. Nu cu propria emisiune, ci cu rolul de membru al juriului Bravo ai stil. Catalin Botezatu, vacanța in cel mai eco resort din Maldive Designerul va aparea la masa juratilor…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Catalin Botezatu se alatura juriului „Bravo, ai still! All Stars!”. De aceasta data, in competitie vor fi aduse cele mai valoroase concurente ale sezoanelor precetendente. Emisiunea in noua formula va incepe pe 22 ianuarie.

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Dupa ce Razvan Ciobanu a anunțat ca nu va mai juriza in cadrul emisiunii „Bravo, ai stil", a luat forma urmatoarea intrebare: cine va fi cel de-al patrulea jurat? Așteptarea a luat sfarșit!

- „Am facut Revelionul la Viena, a fost superb, l-am facut intr-un palat si la propriu, si la figurat. Am fost cu o gasca mare de prieteni. Am fost la un bal vienez, cu o prietena de-a mea am dansat. Costa… depinde cu cat timp inainte rezervi, eu am rezervat cu mult timp, mi-am dorit sa petrec…

- Actorul George Clooney (56 de ani) a declarat ca sotia sa, avocata Amal Clooney (39 de ani), l-a schimbat foarte mult, dezvaluind chiar ca a fost obligat de aceasta sa faca o selectie a prietenilor.

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL, 17 DECEMBRIE 2017. Marea finala a celui de-al treilea sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!” va fi difuzata duminica, 17 decembrie, de la ora 21:30, la Kanal D! Voturile telespectatorilor și desemnarea caștigatoarei „Bravo, ai stil!” vor putea fi urmarite in direct, in Gala…

- Catalin Botezatu a facut cateva declarații, aproape șocante, in care precizeaza cine este aceasta. Designerul a marturisit ca este sigur ca ea este aleasa și ca cei doi deja au inceput sa faca planuri pentru viitorul copil. Catalin Botezatu: "Barbatii au ajuns mai tarfi decat femeile" „Ea…

- Pentru unul dintre cele mai indragite cupluri de umor din Romania, luna decembrie va fi una importanta si plina de evenimente. Stela Popescu si Alexandru Arsinel se pregatesc pentru cateva aniversari si, intre doua petreceri, vor munci pe branci, potrivit click.ro. Deși cei doi fac echipa din anul 1978,…