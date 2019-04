Braun, BCR: Între legenda meșterului Manole și necesitatea trăiniciei instituțiilor Statului Cunoaștem cu toții probabil balada populara ce reprezinta mitul zamislirii mânastirii de la Curtea de Argeș, o poveste destul de cutremuratoare, ba chiar cruda dupa gustul meu. Daca trecem însa peste caracterul sau tragic și mistic, exista acolo și o morala laica a poveștii, respectiv aceea ca nimic durabil nu se poate construi fara &"a pune suflet în ceea ce faci&". De ce e importanta aceasta morala pentru parcursul actual al României? Nu pentru ca am avea nevoie de inspirație pentru construcția catedralei de lânga Palatul Parlamentului sau pentru finalizarea atâtor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

