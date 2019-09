Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii efectueaza perchezitii in Capitala si in Olanda in cazul fetitei de 11 ani din judetul Dambovita, rapita si ucisa vineri, principalul suspect fiind un cetatean olandez care s-a sinucis dupa plecarea din Romania, au declarat surse apropiate anchetei. Procurorii ar cauta posibili complici sau…

- Burger King se intoarce din septembrie in Romania si are in plan sa deschida 60 de restaurante in urmatorii 5 ani, dintre care circa 40% in Capitala, urmand sa se concentreze pe cele drive thru, ceea ce a devenit dificil in ultima perioada, pentru ca...

- Senatorul USR Mihai Goțiu a scris, miercuri, pe Facebook, ca soluția gasita de primarul Gabriela Firea pentru introducerea unei viniete in Capitala, pentru reducerea poluarii in București ar fi buna daca ar exista și investiții prealabile, potrivit Mediafax.”Asta se intampla, cand Romania…

- Un grup de protestatari care merg din Iași spre Capitala au blocat un drum național din Buzau, traversand in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere de pietoni. In zona s-au format coloane de mașini.Cele cateva persoane care au traversat in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere…

- Cladirea Ciclop de pe bulevardul Magheru din București, retrocedata de catre fostul primar general Traian Basescu in 2001 catre mai mulți descendenți ai familiei nobiliare Bragadiru, a fost scoasa din nou la vanzare, dar la un preț redus aproape la jumatate fața de tentativa de tranzacție lansata in…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina cu 6-2, 6-0, duminica, in finala turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BRD din Capitala.Ribakina (30 ani, 106 WTA) a castigat primul sau…

- Contractul prevede distribuția produselor Lavazza catre canalele de comerț și servicii alimentare. Acest contract marcheaza o noua etapa de dezvoltare a marcii Lavazza in Romania, etapa care are ca scop creșterea numarului de consumatori ai produselor Lavazza de orice fel printr-o abordare mai directa,…

- Considerat a fi unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Romania, Victor Becali mai are și preocupari...normale! Sunt zile in care afaceristul renunța la fițe, dar și la grupurile de prieteni și prefera sa petreaca momente singur, in Capitala.