- Juventus București e pe cale sa produca primul șoc major din play-out. La pauza, echipa lui Marius Baciu o conduce pe Dinamo cu 1-0. Primele 45 de minute au fost insa extrem de slabe, cu puține faze de poarta. De altfel, Dinamo nu a avut nici macar o ocazie notabila, spre uluiala puținilor fani prezenți…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat deranjat de discutiile referitoare la varianta ca Mircea Rednic sa-l inlocuiasca la conducerea tehnica a echipei la finalul sezonului, spunand ca poate ar fi mai bine sa se duca la Dinamo, pentru ca acolo nu se face performanta."Am vazut…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil, vineri, in etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I, deoarece Juventus Bucuresti, ocupanta ultimului loc al clasamentului, este o formatie schimbata, care primeste…

- Dinamo va juca vineri, de la ora 20:45, contra celor de la Juventus București. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre partida din play-out și anunța ca ar putea face schimbari in echipa de start.…

- Fundașul Marco Ehmann s-a ințeles cu Dinamo, dar inca nu poate juca, nefiind legitimat. Cea mai mare piedica este reprezentata de faptul ca puștiului nu i s-a gasit inca un liceu unde sa fie inscris. Primul transfer al lui Florin Bratu a fost un puști de 17 ani, Marco Ehmann, un fundaș central școlit…

- Antrenorul formatiei FC Dinamo, Florin Bratu, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa pleaca cu sansa a doua in partida pe care o va disputa in deplasare cu FC Botosani.„Intalnim o echipa care pleaca drept favorita la acest meci. Noi am facut un joc bun contra Mediasului,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca “probabil” actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie, informeaza Agerpres. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori…

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, marti, ca echipa antrenata de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare."Nu vor fi adusi jucatori liber de contract din strainatate (n.r. - in vara) de data aceasta, 90…

- Bogdan Vasiliu, președintele secției de handbal de la CSM București, a fost foarte nervos dupa infrangerea echipei noastre din Rusia, cu Rostov, 24-25. A criticat deciziile lui Helle Thomsen, care și-ar putea pierde postul in curand. "Din pacate, partea a doua a inceput foarte prost. Nu am actionat…

- Dinamo va juca luni, de la ora 20:45, contra celor de la Gaz Metan Mediaș, in prima etapa din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV. Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, va debuta pe banca echipei roș-albe in Liga 1 și a susținut o conferința…

- Unul dintre scouterii clubului milanez, Mauro Bertoni, a fost prezent la meciul Științei cu Dinamo, 1-0, iar oltenii afirma ca italianul s-a aratat impresionat de Alexandru Mitrița și de Nicușor Bancu. Mignonul fotbalist ofensiv a parasit gazonul dupa doar 55 de minute de joc, acuzand probleme medicale,…

- Folosit de Florin Bratu in flancul drept al apararii, Sergiu Hanca nu a putut evolua pana la final in meciul de marți cu Craiova, pierdut de Dinamo cu 0-1. Acesta a ieșit accidentat in minutul 59, dupa ce a fost calcat pe glezna de Burlacu. Contuzia suferita in urma duelului a fost extrem de puternica:…

- CSU Craiova a obtinut, marti, calificarea in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a castigat la limita, scor 1-0, meciul cu Dinamo. Unicul gol al disputei din "Banie" i-a apartinut lui Bancu (56'). A fost primul meci pe banca tehnica a "cainilor" pentru Florin Bratu.

- Gabi Balint a analizat prima repriza a sfertului de finala din Cupa Romaniei dintre U Craiova și Dinamo, scor 0-0, și ii da un sfat lui Florin Bratu. "Dinamo n-a reușit sa materializeze omul in plus de la jumatatea terenului. Pesici e izolat in fața. E destul de lent, greoi. A incercat sa țina un pic…

- Fostul fundas al Rapidului spune ca situatia sa se va clarifica in cursul acestei saptamani si ca isi doreste sa joace "cat mai mult", daca va fi ok din punct de vedere fizic."Doar ma antrenez cu Dinamo, atat tot. Am spus-o de foarte multe ori, voi incerca sa joc afara cat mai mult posibil.…

- Numit in functia de antrenor principal al lui Dinamo, Florin Bratu se afla sub presiune! Tehnicianul trebuie sa incheie play-out-ul pe locul 7, iar Marius Sumudica ii vaneaza postul. In prezent in Turcia, la Kayserispor, „Sumi” vrea sa ii pregateasca pe „cainii rosii”.

- Razvan Raț la Dinamo ar completa un prim "11" stelar al parții secunde a clasamentului, unde se inghesuie vedete, multe la apusul carierei, ce cumuleaza in total 429 de selecții la primele reprezentative ale țarilor lor. Exista viața și-n afara play-off-ului. De aceasta se vor convinge și elevii lui…

- Razvan Raț (36 de ani) s-a antrenat in ultimele doua zile cu Dinamo, dar neaga ca ar fi discutat ceva concret cu șefii "cainilor". "Eu aveam nevoie sa ma antrenez, am vorbit cu Florin Bratu și i-am cerut permisiunea de a ma antrena cu ei. Atata tot, nimic mai mult. Nu exista o oferta. Nici de la ei,…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- Dupa numirea lui Florin Bratu ca antrenor, Dinamo va angaja și un pshilog la echipa, la cererea tehnicianului. Dinamo a mai avut psiholog, de obicei apela la un asemenea specialist imediat dupa ce rata un titlu de campioana in perioada dinaintea "erei Ionuț Negoița". Florin Bratu a marturisit la TV…

- La cateva minute dupa ce Gazeta Sporturilor a publicat editorialul lui Costin Ștucan despre exemplul șocant al fotbaliștilor-balerini de la Ostersunds FK care ar putea fi urmat de Florin Bratu la Dinamo, jurnalistul GSP a primit un mesaj de la Cristian Daminuța pe care fotbalistul a fost de acord sa-l…

- Danuț Lupu a vorbit astazi, la implinirea varstei de 51 de ani, despre deciziile luate de Negoița și despre alegerile FRF. ...despre situația de la Dinamo: "Avem un conducator la Dinamo, avem și un patron. Ceea ce decid ei, asta ramane batut in cuie. Noi nu avem ce face. Ascultam, ne supunem dorințelor…

- Noul antrenor al lui Dinamo este Florin Bratu (38 de ani), ultima oara selecționer al reprezentativei Under 18 a Romaniei. Tehnicianul a semnat un contract pe un an si jumatate, iar conferinta de prezentare a fost programata in aceasta dupa-amiaza.Florin Bratu a declarat ca este optimist in privinta…

- Florin Bratu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca numirea ca antrenor al echipei Dinamo reprezinta un vis implinit si a subliniat ca nu este interesat daca a fost sau nu prima optiune a conducerii. Obiectivul realist al echipei ramane castigarea Cupei Romaniei si un loc cat mai sus in…

- La conferința de presa de prezentare ca antrenor al lui Dinamo, Florin Bratu, 38 de ani, a vorbit despre obiectivele echipei și situația grea in care se regasește clubul. Pe un ton foarte hotarat, de om obișnuit cu camerele TV, Florin Bratu a anunțat ca le cere jucatorilor sa ii spuna Mister sau "domnul…

- Ionut Chirila a antrenat la Chiajna si e cel care i-a lansat la Dinamo pe Hildan, Florentin Petre sau Tararache, iar fiul lui Ioan Chirila a vorbit cu amaraciune despre inca o sansa ratata de a antrena Dinamo, clubul sau de suflet, dupa ce Vasile Miriuta a ratat obiectivul calificarii in play-off…

- "Daca pierdeam, luam trenul spre Budapesta", spunea Miriuta dupa meciul de infarct de la Chiajna, castigat cu 4-3. Ulterior, "cainii" au facut egal cu FCSB si au pierdut la Astra, ratand play-off-ul. O contraperformanta rusinoasa in istoria recenta a gruparii din Stefan cel Mare, care nu putea trece…

- Gabi Torje, mijlocașul lui Dinamo, a comentat infrangerea cu Astra, 0-2, și a vorbit despre ratarea calificarii in play-off. "Este rușinos, dar nu ne putem pune cenunșa in cap. In viața de sportiv sunt multe momente dureroase. Acesta este unul dintre ele. Trebuie sa trecem impreuna peste. Le cerem scuze…

- Dinamo e in play-out. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. "Ne-am pus mari speranțe in acest joc. Chiar inainte de meci am zis ca e ca o finala de Campionat Mondial. Depinde viitorul nostru. Nu imi dau seama ce s-a putut intampla. Nu am fost echipa…

- Azi e ziua decisiva in Liga 1, urmand sa se stabileasca ultimele doua echipe calificate in play-off. Dinamo, Poli Iași și Viitorul se lupta pentru doua locuri, iar tensiunea dintre cele 3 combatante e din ce in ce mai mare. Poli Iași, formație care s-ar califica in play-off daca o invinge pe Viitorul,…

- Dan Petrescu iși dorește arbitri straini, Iuliu Mureșan il contrazice Antrenorul CFR-ului și-ar dori oficiali din strainatate la meciurile din play-off, dar președintele clubului nu considera ca aducerea lor e necesara și lauda arbitri autohtoni. În conferința de presa premergatoare…

- * Dinamo – FCSB 2-2 (1-0). Pesic ("20), Torje ("57) / Man ("84), Teixeira ("90^3). Uzata de meciul cu Lazio, FCSB a fost umilita de adversara ei, cu Torje in prin plan, treisferturi din meci. In ultimele minute, echipa lui Dica a reusit, fara sa straluceasca, doua goluri care complica ecuatia play-off-ului.…

- Ioan Andone, fostul jucator și antrenor al lui Dinamo, e de parere ca odata cu transferul lui Ionuț Nedelcearu (21 de ani) la FC Ufa, șefii "cainilor" au dat dovada de neincredere in propriii jucatori. "Eu cred ca cei de la Dinamo n-au incredere in jucatori sa-i creasca și sa-i vanda pe mai mulți bani.…

- Pana la finalul sezonului regulat mai sunt patru etape si echipele isi fac deja calcule. Gica Popescu spune ca si el era nerabdator sa inceapa a doua parte a sezonului. Fostul capitan al Barcelonei spune ca se asteapta la o disputa spectaculoasa in play-off si le da sanse toate celor sase echipe…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al celor de la FCSB, a avut o reactie agresiva la adresa rivalei Dinamo: "Sper sa nu intre in play-off", a tunat "Eroul de la Sevilla". Tirada lui Duckadam a fost declansata de o declaratie recenta a lui Steliano Filip, care a marturisit ca si-ar dori ca CFR…

- “Denison nu a jucat pentru ca a ajuns la Oradea in noaptea premergatoare acestui meci. Nu am dorit sa riscam o eventuala accidentare, este ultimul lucru de care am avea nevoie in acest moment. Avand in vedere ca nu a facut niciun antrenament de intensitate cu echipa, nu avem cum sa…

- Antrenorul Florin Spulber, acuzat de Iulian Pitea ca l-a umplut de sange acum 2 ani, e angajat la Dinamo. Ieri, Gazeta Sporturilor a prezentat, in cadrul unui interviu cu saritorul cu schiurile Iulian Pitea, o imagine cu sportivul desfigurat. "Am fost batut de antrenorul Florin Spulber", a punctat omul…

- Dinamo a anunțat pe site-ul oficial ca Rivaldinho Ferreira, Jeremy Bokila și Maximiliano Oliva nu mai intra in vederile primei echipe, așa cum Gazeta informase inca de acum o luna. Cei trei au fost puși pe lista de transferuri și nu vor face deplasarea alaturi de restul lotului in cantonamentul din…

- Printre fotbaliștii care s-au desparțit de Reșița se numara Banac, Doda, Bloju, Muselin, Iova, Beloescu, Himcinschi, Poiana, Ponoran, Keita și Velcota care este imprumutat de la Timișoara, iar formația banațeana il dorește inapoi. Conform site-ului oficial al clubului, antrenorul Daniel Oprița,…

- Nou-promovata Juventus București vrea sa se salveze de la retrogradare, iar echipa se va schimba radical. Conducerea clubului de pe ultimul loc din Liga 1 se pregatește de startul parții secunde a sezonului regulat și a facut curațenie la lot. Astfel, 10 jucatori nu mai intra in planurile antrenorului…