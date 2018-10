Florin Bratu, antrenorul cu care Dinamo a inceput sezonul, s-a ințeles cu Aerostar Bacau, dupa o zi plina, in care a negociat și cu U Cluj. Tehnicianul a explicat raționamentul mutarii la echipa din liga secunda. "Nu consider ca aceasta mutare este o retrogradare a mea. Trebuie sa muncesc pentru a ma perfecționa in continuare. ...