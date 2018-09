BRATU a fost concediat. NICULESCU, noul colac de salvare la Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al IPJ Alba a participat la „Cupa structurilor speciale de interventie – editia 2018”. In cadrul unei competitii acerbe, politistii din Alba au parcurs, cu succes, toate probele concursului, situandu-se pe locul 13, din 51 de echipe…

- Simbolul lui Dinamo, Cornel Dinu, nu a mai rezistat si a iesit la atac dupa ultima prestatie a elevilor lui Bratu. Ros-albii au pierdut cu 3-0 derby-ul cu U Craiova, din Liga 1 Betano, golurile fiind marcate de Koljic si Mitrita, care a realizat o "dubla".

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi considera ca social-democratii ar intentiona sa infiinteze o comisie parlamentara de ancheta a protestelor din 10 august pentru a ascunde adevarul si a-l feri pe ministrul de Interne de explicatii in Comisia de Aparare.

- Dinamo are un inceput de sezon oscilant, cu o victorie, un egal și o infrangere. Deși atacul lui Dinamo merge excelent, defensiva "cainilor" este una fragila. In trei meciuri, Dinamo a incasat 7 goluri, cele mai multe din Liga 1. Apararea lui Dinamo e cea mai slaba de la cea din 1965/1966. Atunci, defensiva…

- Procurorii militari au decis clasarea dosarului in care mai mulți angajați de la ISU, Jandarmerie, Poliția și Instituția Prefectului din Alba au fost cercetați sub aspectul infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala in cazul accidentului aviatic care a avut loc in 2014 in munții Apuseni,…

- Mijlocașul croat Tomislav Gomelt, 23 de ani, s-a accidentat in derby-ul FCSB - Dinamo 3-3, la glezna stanga, iar durerile persista și se estimeaza o pauza mai lunga decat se anticipa, probabil cateva saptamani. Dinamoviștii au prins curaj dupa victoria din prima etapa, cu FC Voluntari (2-1), și remiza…

- Jean Vladoiu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, al Stelei sau al echipei naționale, e impresionat de echipa roș-alba dupa primele doua etape ale noului sezon. "Dinamo are potențial sa termine in primele 2-3 echipe. Bratu le transmite jucatorilor dorinta sa, ambitia. Daca faci lucrurile cum trebuie,…

- Dinamovistii si-au pus in cantonamentul de la Saftica diverse declaratii zeflemitoare ale rivalilor de la FCSB pentru a se motiva inaintea confruntarii de diseara. In aceasta seara e programat episodul 173 al Derby-ului de Romania, iar "cainii" vor sa sa razbune, printre altele, dupa rusinea de a juca…