- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice situate in Muntii Orastiei, condamnate, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri in valoare de aproape 1,4 milioane de euro, au fost achitate de Curtea…

- Instanta de la Tribunalul Alba care l-a condamnat la inchisoare pe viata pe autorul omorului si a tentativei de omor, infractiuni savarsite in iulie 2017 intr-o locuinta din Alba Iulia, a ajuns la aceasta decizie prin contopirea a trei pedepse distincte.

- Condamnarea in prima instanța, respectiv inchisoare pe viața pentru Madalin Miki Lupu, pentru crima și tentativa de omor din Partoș, este cea mai grea pedeapsa pronunțata de Tribunalul Alba in ultimele doua decenii. Madalin Miki Lupu a fost condamnat, marți, la inchisoare pe viața, fiind acuzat ca a…

- Tribunalul Alba l-a condamnat, marti, la inchisoare pe viata pe un tanar originar din Botosani care, in vara anului trecut, a patruns in curtea si in casa unei familii din Alba Iulia, omorand o femeie de 80 de ani si ranindu-l grav pe fiul acesteia, cu o piatra de decor de gradina.

- Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a solicitat pedeapsa inchisorii pe viata pentru autorul crimei sangeroase din cartierul Partos din Alba Iulia, Lupu Madalin Miki (24 ani), judecat pentru omor calificat si tentativa la omor calificat.

- Furturile de aur din siturile arheologice saracesc patrimoniul național. In anii 2000, sute de kilograme de aur si argint au fost descoperite cu ajutorul detectoarelor de metale. Cele mai multe dintre bijuteriile și monedele dacice au fost vandute in strainatate, recuperarea acestora fiind extrem de…

- Peste 160 de monede antice din aur si argint furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei si vandute apoi prin intermediul unor case de licitatii au fost recuperate de catre anchetatorii romani in urma unor perchezitii facute in lunile februarie si martie, in colaborare cu autoritatile…

- Mai multe tezaure de monede antice furate din siturile arheologice din Muntii Orastiei si traficate pe piata neagra au fost recuperate de autoritatile romane, din Germania. Anchetatorii sunt pe urmele altor bartari dacice de aur.

- Conform sursei citate, Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului Inaltei Curte de Casatie si Justitie face cercetari intrun dosar vizand infractiuni de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice apartinand patrimoniului…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice…

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Vești mari pentru fostul patron al clubului de fotbal Jiul Petroșani și fost vicepreședinte PNL Hunedoara! Alin Simota a fost eliberat condiționat din inchisoare, marți seara, in urma deciziei Judecatoriei Deva. Omul de afaceri a executat 6 luni din pedeapsa totala de doi ani și o luna, contopita…

- Ea aratat, in cadrul unei conferinte privind recuperarea prejudiciilor produse in dosare in care s-au pronuntat hotarari definitive, ca faptul ca banii nu intra efectiv in bugetul statului nu tine de legislatie, ci de modul in care se tine cont de hotararile judecatoresti, care trebuie respectate. 'Am…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca statul are de recuperat un miliard de euro pe baza dosarelor facute de procurorii anticorupție. Mai mult, inculpații ar prefera sa fie inchiși in loc sa le fie confiscate averile. ”Un studiu european arata ca un condamnat prefera sa stea mai mult in inchisoare,…

- Procurorul sef DNA a declarat, marti dimineata in cadrul unei dezbateri publice privind frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice, ca statul roman are de recuperat circa 1 miliard de euro ca urmare a hotararilor definitive doar din 990 de dosare instrumentate de DNA.

- Alin Simota a primit sentinte definitive in doua dosare penale: doi ani de inchisoare pentru conflict de interese si sase luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, pedeapsa contopita pe care trebuia sa o execute fiind de doi ani si o luna, scrie Adevarul. "Instanta admite propunerea…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, sub egida Consiliului Județean Hunedoara și in parteneriat cu Asociația Millenium – Clubul Foto-Video, organizeaza joi, 1 martie 2018, vernisajul unei expoziții de fotografie intitulata „COMORILE ROMANIEI”, ce prezinta publicului 66 lucrari de arta fotografica,…

- Inchisoare cu suspendare si amenda penala pentru vinovatii de explozia de la Pensiunea “Neptun” din Alba Iulia. Justiția din Alba a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de distrugere din culpa rezultat in urma unei explozii produse la o cladire din Alba Iulia, in anul 2012. Explozia a fost cauzata…

- Zece ani a durat procesul traficantilor de comori dacice, furate din siturile arheologice din Muntii Orastiei si traficate pe piata neagra printr-o filiera sarba. Magistratii au anuntat data pronuntarii sentintei definitive.

- Fratii Ioan Aurelian si Marius Ovidiu Tomoioaga, acuzati ca l-au omorat in 4 ianuarie 2017 pe seful de post din comuna Viseu de Jos, Gheorghe Nistor au fost condamnați la inchisoare pe viața. Sentinta nu este definitiva. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Maramures transmis, marti, cei doi frati…

- Problemele penale ale italianului Ariganello Pasqualino la Alba Iulia: victima in doua dosare, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru exploatare ilegala de agregate minerale. Omul de afaceri italian, Ariganello Pasqualino, arestat la domiciliu pentru o condamnare de 9 ani de inchisoare primita…

- Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie 2017, la sediul Postului de Politie Viseu de Jos, asupra victimei Nistor Gheorghe, sef de post. Astfel, prin sentinta penala nr. 28/20.02.2018, ambilor…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Munții Oraștiei, va fi redeschisa pentru public incepand de luni, 19 februarie, dupa o perioada The post Se redeschide Sarmizegetusa Regia appeared first on replicahd.ro .

- Ariganello Pasqualino, un contoversat om de afaceri italian, cu legaturi stranse in trecut la nivelul unor lideri politici din Alba Iulia, a fost arestat la domiciliu ca urmare a unui mandat european emis de statul italian. Acesta are doua condamnari, dintre care una de 9 ani de inchisoare, pentru infractiuni…

- O tanara din Alba Iulia, cunoscuta drept „printesa hotilor”, avand in vedere numarul insemnat de furturi „la activ” a ajuns din nou la inchisoare. Judecatoria Gehrla a dispus continuarea pedepsei de 8 ani dupa gratii, initial intrerupta, pentru ca femeia era insarcinata. La data de 30 ianuarie, politistii…

- Șapte persoane au fost condamante in dosarul Dosarul Sclavilor de la Berevoești. Inculpații au primit pedepse intre 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare si 13 ani de inchisoare cu executare.

- Accesul turistilor spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioada de 30 de zile, timp in care din perimetrul sitului arheologic vor fi taiati si scosi peste o suta de arbori batrani, care s-ar putea prabusi peste zidurile monumentului UNESCO sau…

- Nenumarate obiecte de cult vechi de milenii au fost descoperite pe teritoriul Romaniei, insa cele mai pretioase provin din cetatilor dacice din Muntii Orastiei. De-a lungul timpului, povestile lor au starnit numeroase controverse.

- Ieri, 15 ianuarie 2018, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut, pe raza comunei Vintu de Jos, pe un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Doi tineri condamnati la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Doi tineri au fost condamnați la Judecatoria Aiud la pedepse cu executare pentru infracțiuni contra persoanei. Inculpații sunt acuzați ca au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism,…

- Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false in obtinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, sa returneze suma de aproape 2,7 milioane de lei.

- Povestea unui scandal cu mesaje de amenințare și o dubla injunghiere in apa raului Arieș Un dosar cu obiect ”tentativa de omor” aflat pe rolul instanțelor din Alba Iulia are la baza o poveste care poate fi oricand scenariul unui film. Agresorul, Purel Iulian Mihai, un tanar in varsta de 23 de ani, din…

- Un dosar cu obiect ”tentativa de omor” aflat pe rolul instantelor din Alba Iulia are la baza o poveste care poate fi oricand scenariul unui film. Agresorul, un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Bistra, a fost condamnat la inchisoare cu executare la Tribunalul Alba. Motivarea hotararii de la instanta…

- Un barbat judecat la Alba Iulia pentru trafic de minori a fost condamnat la 6 ani, 6 luni și 4 zile de inchisoare. Decizia a fost pronunțata in 20 decembrie la Tribunalul Alba. Lingurar Mihaița Marius este acuzat ca a recrutat o minora in varsta de 15 ani, pe care, prin agresiuni fizice si psihice,…

- Cristian Borcea s a intors la inchisoare. A avut o permisie de cinci zile pentru a sta alaturi de familie, de Craciun. A fost a doua de care a beneficiat in acest an. Prima data cand a fost lasat acasa, fostul actionar de la Dinamo si a botezat fiul cel mai mic, potrivit antena 3. Fostul actionar de…

- Cinci locuitori ai municipiului Balti au fost condamnati în total la 64 de ani si 6 luni închisoare pentru rapirea unei persoane, vatamarea intentionata grava a integritatii corporale si tîlharie. În concret, inculpatii au primit 15, 14, 13, 12 si, respectiv, 10 ani si 6…