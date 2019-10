BRAT, impreuna cu membrii IFABC, publica Prima Lista Globala a Produselor Media Auditate

Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul de 582 de milioane de trimiteri poștale (+5%), 536 milioane au fost trimiteri poștale interne (in creștere cu 3%), iar 46 milioane au fost trimiteri poștale internaționale, in creștere cu 32%, realizata exclusiv de traficul internațional intrat. Aproximativ 3 din 4 trimiteri poștale au fost…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a anuntat, la New York, organizarea in Romania, in iunie 2020, a unei reuniuni ministeriale a Comunitatii Democratiilor, pentru a marca 20 de ani de la semnarea documentului fondator al prestigiosului for - Documentul de la Varsovia. Manescu a participat…

- Declaratiile presedintelui PNL, Ludovic Orban, si ale prim-vicepresedintelui PNL, Rares Bogdan, la finalul reuniunii Biroului Executiv al PNL, 26 august 2019 Ludovic Orban Buna ziua! Partidul National Liberal a luat astazi in dezbatere situatia politica si a luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura,…

- "Am rugat si eu colegii de la Finante sa imi faca o situatie vizavi de ce a insemnat pozitia, opinia, punctul de vedere al Consiliului Fiscal incepand cu 2015 si pana in prezent pentru fiecare proiect de buget, pentru fiecare rectificare bugetara in timpul anului intamplata si, credeti-ma, este aceeasi…

- Tinta de deficit bugetar asumata de Romania pentru finalul anului 2019 ar putea fi depasita si poate oscila in intervalul 3,4% - 3,7% din PIB, daca nu vor fi adoptate unele masuri compensatorii suplimentare credibile, avertizeaza Consiliul Fiscal. Într-o opinie publicată joi, cu privire la…

- Peste 120.000 de porci au fost sacrificati recent in Bulgaria pentru a limita numarul cazurilor de pesta porcina africana, iar in Romania au fost raportate luna trecuta 300 de focare, expertii fiind ingrijorati ca extinderea epidemiei poate devasta industria europeana a carnii de porc, se arata intr-o…

- Centrul Roman pentru Pregatirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a inaugurat obiectivele de investiții realizate pentru dezvoltarea Subunitații CERONAV Galați, necesare activitații de instruire a personalului navigant fluvial. Investiția in valoare de 20 milioane de lei…

