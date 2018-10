Brass Against in concert in premiera la Bucuresti!

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, miercuri, 26 septembrie a.c., la New York, o intrevedere cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, in marja vizitei de lucru pe care oficialul roman o intreprinde in Statele Unite ale Americii. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali s-au aflat teme…

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu patru ani, pentru a-și realiza visul. Kira Hagi (24) a visat intotdeauna sa aiba o cariera artistica. In anul 2014, interpreta primul sau rol principal, intr-un film de dragoste, „București, te iubesc”. Apoi, a facut…

- Lenny Kravitz revine în Romania, pentru un concert în premiera în Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa întâlnirea din 2008 din București, sa ofere românilor o noua seara de neuitat.

- Cunoscutul muzician Asaf Avidan s-a aflat pentru doua zile la București, unde a susținut un concert la Balkanik Festival, cel mai mare eveniment de world music din sud-estul Europei. Cu acest prilej, a avut parte de mai multe surprize din partea fanilor. La coborarea de pe scena, Avidan a primit un…

- Primarul Daniel Tudorache continua deschiderea externa printr-un parteneriat cu Jersey City. „Pe data de 15 august, Consiliul General al Jersey City a votat infrațirea. Pe 10 septembrie, vom vota și noi in Consiliul Local. Chiar daca eu am semnat pe data de 15 august, dupa ce Consiliul Local va aproba…

- Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de stiri.tvr.ro Zuckerman, nascut in Romania, a emigrat cu familia in Statele Unite la varsta de 10 ani și vorbește fluent limba romana. E partener…

- Dan Balan (39 de ani) nu poate sa stea departe de Romania! Stabilit in Statele Unite ale Americii, la New York, indragitul cantaret a revenit, recent, in Bucuresti. Paparazii Spynews.ro au imagini exclusive cu vizita secreta a artistului.