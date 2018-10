Braşovul rămâne şi azi sub avertizare meteo cod galben de vreme…

Meteorologii au emis, miercuri, o noua avertizare de tip cod galben de vant, ninsori viscolite și spulberate pentru zonele montane. Codul a intrat in vigoare miercuri, la ora 22:00 și va expira joi, 25 octombrie 2018, la ora 18:00. In zona Carpaților Meridionali și Orientali local și temporar va continua sa ninga slab, iar vantul va avea intensificari, indeosebi la peste 1.500 m altitudine, sufland cu viteze, in general, de 70 - 80 km/h, viscolind...