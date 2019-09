Brașovul, orașul Mariei. Manifestări dedicate Protectoarei Orașului Credinciosii sunt asteptati, sambata, sa o cinsteasca pe Sfanta Fecioara Maria – Ocrotitoarea orasului, a carei Nastere este praznuita in 8 septembrie, printr-o procesiune militara și religioasa deosebita. Actiunile dedicate sarbatoririi Sfintei Fecioare Maria – consacrata din 2010 drept protectoarea Brasovului, cu binecuvintarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane – incep de la ora 14.00, cu lansarea unui volum deosebit pentru istoria Națiunii Romane și vor continua cu o serie de ceremonialuri militare și religioase. „Cavalerii lui Dumnezeu”, un roman care schimba… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 județe, valabil marți intre orele 13.00 - 22.00, potrivit Mediafax. Județele vizate de codul galben sunt Maramureș, Bistrița-Nasaud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara,…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 - 22.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj,…

- Meteorologii anunta COD GALBEN de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, printre care și județul Cluj, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara,…

- A inceput sezonul comenzilor pentru mustul de Jidvei. Aflata la a V-a ediție, campania „Must de la Jidvei” sprijina comunitatea micilor producatori de vin de casa promotoare a vinului tradițional și a obiceiurilor romanești. In cadrul campaniei „Must de la Jidvei”, clienții pot achiziționa must ravac…

- ANM a emis, miercuri, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi pentru Bucuresti si 37 de judete, valabila de la ora 12.00 pana la ora 23.00. Potrivit ANM, de miercuri ora 10 pana joi ora 23.00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare…

- ANM a emis, miercuri, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi pentru București și 37 de județe, valabila de la ora 12.00 pâna la ora 23.00. Potrivit ANM, de miercuri ora 10 pâna joi ora 23.00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata…

- ANM a emis, luni, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, in vigoare pana miercuri la ora 23.00. Bucurestiul si 39 de judete vor intra sub cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana miercuri la ora 23.00, ia peste noapte raman 18 judete sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o noua informare meteo de ploi torențiale, pâna luni dimineața. De asemenea, 29 de județe sunt, total sau parțial, sub avertizare cod galben de ploi torențiale, descarcari electrice, vânt și vijelii, pâna joi seara. Potrivit informarii…