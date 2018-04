Stiri pe aceeasi tema

- Brasovul isi propune sa intre in Cartea Recordurilor prin cel mai mare lant de oameni care citesc, sarbatorind astfel si Centenarul Marii Uniri si Ziua Internationala a Cartii, evenimentul urmand sa aiba loc pe 22 aprilie, in centrul municipiului resedinta. Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a propus o serie de modificari ale regulamentului, care se vor dezbate azi, la intrunirea Comisiei Tehnice a FRF. Vochin a cerut trei schimbari importante, care se vor aplica la meciurile echipelor U15. ...

- Brasovul vrea sa marcheze Centenarul Marii Uniri prin cel mai mare lant de oameni care citesc, intentionand chiar sa intre astfel in Cartea Recordurilor, iar sportivii Clubul Corona Brașov se vor alatura initiativei „Omul si cartea”. Presedintele clubului Corona Brasov, Liviu Dragomir, a declarat ca…

- Binecunoscuta cantareața Nico are o forma fizica de invidiat. Vedeta, insa, a marturisit ca a renunțat la diete. Nico, care a facut liceul la fara frecvența , este o cantareața de succes de pe piața muzicala din Romania. Ea nu este doar posesoarea unei voci foarte bune, ci atrage atenția și prin felul…

- Partenerul de viața al actriței Laura Cosoi a fact dezvaluiri despre ce se intampla in viața lor de cand vedeta este insarcinata. Laura Cosoi, care și-a etalat burtica de gravida la Premiile Gopo , este insarcinata cu primul ei copil, urmand sa aduca pe lume o fetița. Laura Cosoi este casatorita cu…

- ​Marți, comisia de buget din Camera Deputaților va decide soarta plafonarii dobanzilor. O viitoare lege necesara, daca s-ar discuta transparent cu actorii din piața. Principalii actori nu se opun ideii de plafonare, dar solicita o abordare economica a nivelulului plafonului. Dupa ce proiectul de lege…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General. Edilul…

- Un nou trend ia amploare in Japonia. In magazine au fost scoase in vanzare sandale in forma de copite. Acestea sunt confectionate din lemn si se leaga de picior cu fundițe. O pereche de incaltaminte costa 410 dolari.

- Peste o suta de elevi din judetul Sibiu se vor intrece, intre 27 si 29 martie, la Olimpiada "Mestesuguri artistice traditionale", avand ca tema Centenarul Marii Uniri, potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES. "De la inceputul lunii februarie a acestui an pana in 14 martie, 112 elevi din…

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Loredana Groza are 47 de ani, dar arata incredibil de bine. Vedeta a marturisit, insa, ca nu ține nicio dieta pentru a se menține intr-o forma fizica de invidiat. Loredana Groza este una dintre cele mai renumite artiste din Romania, care a reușit sa ramana in atenția publicului de la debut pana in prezent,…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Daniel Horodniceanu a solicitat Sectiei pentru procurori a CSM sa revina la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef. Cererea lui Horodniceanu urmeaza sa fie discutata in sedinta de vineri a Sectiei pentru procurori a CSM. Mandatul lui Daniel Horodniceanu la sefia DIICOT inceteaza in luna…

- Alex si Andreea doi tineri din Brasov pasionati de lectura vor sa intre in Cartea Recordurilor si sa serbeze centenarul Marii Uniri prin lectura. Tot ce trebuie sa faca este sa adune epste 3.071 de oameni care sa citeasca simultan in centrul orasului.

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Apropiatii vedetei au confirmat faptul ca Doina este internata, scrie click.ro. Ba mai mult, aceasta a lipsit si de la lansarea cartii lui Octavian Ursulescu, din cauza unor probleme. "Doina nu a putut ajunge luni la eveniment, pentru ca este foarte racita, m-a anuntat cu putin timp inainte", a povestit…

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Procurorii DNA, serviciul teritorial Cluj, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a fostului director al Salinei Ocna Dej, pentru luare de mita in forma continuata și pentru spalare de bani in forma continuata.

- Șeful UDMR, Kelemen Hunor, a spus, în cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Târgu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita ”polemica” interetnica. ”15 martie este o sarbatoare…

- Maine, in toata țara cerul va fi noros si vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, iar pe drumuri se va forma polei. Vantul va sufla din nord-vest. La Briceni si Soroca, mercurul din termometre va indica ziua minus cinci grade Celsius.

- De ziua lor, doamnele și domnișoarele pot petrece o seara agreabila, intr-un ambient elegant, in cadrul evenimentului ″Ești minunata, doamna!″ organizat de Restaurantul Potaissa. Read More...

- Mai multe taxe si impozite locale în municipiul Bucuresti ar urma sa creasca începând cu anul 2019, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei.

- Reacția Simonei Gherghe dupa ce școlile au fost inchise pentru doua zile. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima parerea cu privire la decizia luata de Primarul Capitalei. Gabriela Firea a anunțat ca școlile din București sunt inchise luni și marți. Totodata, primarul…

- Regretatul Roy Orbison, unul dintre cei mai apreciati muzicieni americani ai tuturor timpurilor, revine pe scena, sub forma unei holograme. Nu vorbim de un singur spectacol, ci de un turneu care incepe in aceasta primavara.

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Ajutorul social, dat partial sub forma de tichete alimentare. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa ce vizeaza felul in care se acorda ajutoarele sociale. O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi ridicata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare…

- In ședința Consiliului Local din 16 februarie 2018 a fost aprobat Bugetul Municipiului Baia Mare pentru anul 2018. Consilierii locali au aprobat toate proiectele incluse in lista obiectivelor de investiții pentru 2018 de primarul Catalin Cherecheș pentru dezvoltarea municipiului. Va prezentam mai jos…

- Teatrul Luceafarul va invita la „Privighetoarea”, spectacol realizat dupa celebra poveste a lui Hans Christian Andersen. duminica, 18 februarie 2018, ora 10:00, sala mica – Teatrul Luceafarul Iași Montarea realizata de Constantin Brehnescu in scenografia Vioricai Perju propune publicului o calatorie…

- Revolutia fiscala a schimbat din temeli modul de impozitare a veniturilor populatiei, astfel incat sunt inca multe persoane care nu stiu exact cu cati bani raman in mana dupa munca prestata intr-o luna sau care ar fi cea mai avantajoasa forma de realtionare cu platitorul de venit. Acesta din urma,…

- Ce inseamna 15 februarie? Printre altele, azi este Ziua Internaționala a Copilului bolnav de Cancer. De multe ori auzim tot felul de teorii, cum ca modul de viața alert, pe care il traim azi, ar cauza cancerul. "Sa nu mananci prea mulți cartofi, ca produc cancer”, va suna cunoscut, așa-i? Ei bine, toate…

- Invitata la RFI, Europarlamentarul Monica Macovei iese la rampa cu un scenariu neasteptat. Fostul ministru spune ca din punctul ei de vedere, ministrul Justitiei va propune demiterea lui Kovesi de la sefia DNA: „Cred ca Tudorel Toader va propune acest lucru, pentru ca se joaca cu aceasta chestiune…

- Vremea va deveni predominant inchisa. In cursul zilei de marti se vor semnala precipitatii in general slabe, mai ales sub forma de ploaie in vestul si sud-vestul tarii si sub forma de lapovita si ninsoare pe spatii mici la munte.

- Un spectaculos eveniment de marcare a Centenarului este pregatit de Primaria Alba Iulia iar cu aceasta ocazie, autoritațile spera ca municipiul sa intre din nou in Cartea Recordurilor. Peste 8.000 de copii imbracați in roșu, galben și albastru vor ”scrie” cifra 100. Potrivit reprezentantului primariei…

- Cunoscut de greci si de romani ca un leac cu efecte sigure in raceli, hreanul s a raspandit si in gospodariile dacilor, care il foloseau frecvent. Ei coceau radacina si o foloseau ca remediu contra galcilor, florile legumei le foloseau sub forma de ceaiuri, bune pentru raceli, iar frunzele crude, aplicate…

- Cea de-a doua ediție a competiției de programare pentru fete - Technovation este în plina desfașurare, iar fetele cu vârste cuprinse între 10- 18 ani se pot înscrie pâna pe data de 7 Martie! Programul Technovation Challenge este adus în România…

- Brasovul vrea sa intre in Cartea Recordurilor cu cel mai mare lant de oameni care citesc! O noua idee insuflețește paginile sociale! Brasovenii se mobilizeaza pe Facebook pentru a intra in Cartea Recordurilor cu cel mai mare lant de oameni care citesc. Evenimentul se dorește a fi o…

- Daniel Gheorghe a solicitat acest lucru printr-o scrisoare deschisa, pentru organizarea referendumului in a doua jumatate a lunii martie, pentru a sarbatori Centenarul Marii Uniri „așa cum se cuvine”. Liberalii nu sunt de acord in totalitate cu aceasta propunere. Sunt o parte care il susțin…

- MAI supune dezbaterii un proiect de completare a ordinului privind asigurarea despagubirilor de viata si sanatate ale politistilor, prin care agentii raniti sa poata primi asistenta medicala gratuita si in spitalele private, nu doar in cele de stat, asa cum prevede legislatia actuala.

- CE a somat Romania sa ia masuri pentru ameliorarea calitații aerului Foto: Arhiva. Comisia Europeana a dat astazi un termen de 10 zile pentru prezentarea masurilor de ameliorare a calitatii aerului în cazul a noua state membre, inclusiv România, vizate de procedura de infringement…

- Data de 27 ianuarie marcheaza Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. In timpul regimului nazist, peste 6 milioane de evrei, precum și alte cateva milioane de persoane considerate indezirabile au fost ucise.

- Județul Cluj, promovat in Țara Cantoanelor Centrul National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) din cadrul Consiliului Județean Cluj va participa in perioada 25-28 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism FESPO de la Zurich - manifestare turistica internaționala de top dedicata vacanțelor,…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, spune ca boschetarii care beneficiaza zilnic de mancare și adapost la Centrul de Triere de pe strada Haltei nu fac altceva decat sa paraziteze pe banii municipalitații

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile romantice și care te vor surprinde mereu cu gesturi tandre, scrie estisuperba.ro. Vezi care sunt aceste zodii: Citeste si HOROSCOP: 3 zodii predispuse sa ajunga amante TAUR: Nativii acestei zodii sunt extrem de fericiți atunci cand fac un…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- O lunga lista de promisiuni, frumos asezate pe hartie. Cu asta s-au ales ploiestenii in 2017, in schimbul votului dat la alegerile locale. La inceputul anului care tocmai s-a incheiat, primarul Adrian Dobre a distribuit in cutiile postale un anunt cu privire la demararea proiectului "Ploiestiul se schimba".…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. In joc intra acum Klaus Iohannis,…

- „Suntem in luna Eminescu. Am inregistrat acest poem de tinerețe, scris de Eminescu la 16 ani (1866), pe cand era la studii in Cernauti și jinduia dupa plaiurile sale natale.Este omagiul meu, de poet roman contemporan, pentru cel ce continua sa ne marcheze simțurile. Mi se pare o aducere-aminte semnificativa…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa incepeti anul 2018 cu un sejur in Dubai – caldura, soare, plaja. Dubai este cea mai populara destinatie turistica din Emiratele Arabe Unite si pe buna dreptate. Orasul se mandreste cu o multime de atractii unice in lume si cu obiective turistice…

- Avocatii lui Donald Trump cer nepublicarea cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff, a doua zi dupa ce aparitia unor fragmente a dus la controverse referitoare la presedintele american, relateaza News.ro.