Braşovul exclus din clipul de prezentare a României Ministerul Turismului a exclus Brașovul din clipul de prezentare a Romaniei pentru promovarea turismului cultural și de city break. Deși, Brașovul este printre cele mai vizitate si atractive destinații turistice din Romania și lider național detașat in ceea ce privește turiștii straini care ajung in țara noastra, nu se regasește in video-ul de promovare. Potrivit Institutului National de Statistica, in primele sapte luni din 2018, Brasovul a fost pe locul doi pe tara ca numar de vizitatori, dupa Bucuresti, fiind urmat de Constanta si Cluj. Și Cluj-Napoca și Oradea lipsesc din clipul pentru promovarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clipul promoveaza, prin intermediul calatoriei unui cuplu, orasele Alba Iulia, Sibiu, Targu Jiu, Constanta, Iasi, Timisoara si Bucuresti. The post Timisoara, in clipul de promovare al Ministerului Turismului. Orase din Ardeal, care atrag multi vizitatori, lipsesc, insa, din clip, decizia fiind contestata…

- Ministerul Turismului a lansat un clip de promovare a Romaniei, ca destinație pentru pasionații de turism cultural. Clipul promoveaza, prin intermediul calatoriei unui cuplu, orasele Alba Iulia, Sibiu, Targu Jiu, Constanta, Iasi, Timisoara si Bucuresti. Potrivit unei declaratii a ministrului Turismului,…

- Oraș cu peste jumatate de milion de turiști în anul precedent, Cluj-Napoca a fost trecut cu vederea de realizatorii materialului propus de Ministerul Turismului. În detrimentul "orașului-magnet", lider în clasamentul național privind calitatea vieții, au fost preferate…

- Potrivit respondentilor studiului, tabloul complet al pietei imobiliare din 2019 vine atat cu estimari pozitive, cat si cu recomandari de precautie in tranzactionari pentru agenti si clienti.”Pe de alta parte, analistii estimeaza ca in 2019 preturile locuintelor vor stagna, eventual pot…

- 375 de elevi din 13 orașe din țara urmeaza, de la inceputul anului 2018, cursul LEADERS Explore pentru liceeni, un program național prin care aceștia invața sa devina liderii comunitaților din Romania. Desfașurat de Fundația LEADERS, cursul folosește comunitațile locale ca element de invațare, iar modulul…

- Luni, 26 noiembrie 2018, de la ora 10.00, in Amfiteatrul A9 al Universitații 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia va avea loc deschiderea oficiala a Sesiunii Stiintifice a Muzeului National al Unirii Alba Iulia „Unitate, Continuitate si Independenta in Istoria Poporului Roman. 100 de ani de la Marea Unire…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMFST TG. MURES : Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406…

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…