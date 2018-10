Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 632 de familii și tineri necasatoriți și-au procurat pâna acum apartamente și case prin intermediul Programului „Prima Casa”. Doar în ultima saptamâna 39 de beneficiari au trecut în casa noua, informeaza Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor…

- Un numar de 53 de familii și tineri necasatoriți și-au procurat în ultima saptamâna (între 10 octombrie și 16 octombrie n.r.) apartamente și case prin intermediul Programului „Prima Casa”, lansat în luna martie curent. Astfel, numarul beneficiarilor a ajuns la…

- Peste 500 de familii și tineri necasatoriți și-au procurat apartamente și case prin intermediul Programului „Prima Casa”, lansat de autoritați în luna martie curent. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),…

- 500 de credite ipotecare au fost acordate in cadrul proiectului Prima Casa. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Intrepriderilor Mici și Mijlocii, suma creditelor constituie 230 de milioane de lei, iar suma garantiilor de stat - 115 milioane de lei.

- In ultimele sase luni, bursa romaneasca, prin indicele BET, a pornit din jurul nivelului de 8.400 puncte urmand sa atinga dupa doua luni pragul de 9.000 puncte - nemaiincercat de un deceniu, si-apoi sa cada brusc sub 8.000 puncte, ca de curand sa ajunga in jurul nivelului de acum sase luni.…

- Primaria Capitalei a votat, joi, proiectul privind o noua rectificare bugetara, prin care se acorda peste 26 de milioane lei spitalelor de stat si peste 900.000 lei institutiilor de cultura din Bucuresti, in vreme ce la RADET si RATB, o parte din banii pentru investitii se transforma in subventii.

- BCR, cea mai mare banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, a anuntat marti un avans de 128% al profitului net in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 697 milioane lei (149,7 milioane euro), in contextul in care a inregistrat un avans de peste 50% al creditarii…

- Ministerul Agriculturii vrea sa acorde un sprijin de 7 milioane lei (1,5 milioane euro) pentru ca firmele din sectorul vitivinicol sa isi promoveze vinurile romanesti in strainatate, arata un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru masura de promovare a vinurilor,…