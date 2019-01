Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a platit 4,082 miliarde de forinti, adica peste 12,68 milioane euro, pentru o afacere imobiliara a „Fundatiei pentru Scoala“, patronata de UDMR si condusa de Nagy Zoltan Levente, seful de cabinet al liderului formatiunii, Kelemen Hunor.

- Salariul mediu net din Educație a fost, in noiembrie 2018, de 2.877 de lei, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. In urma cu exact 4 ani, in luna noiembrie 2014, potrivit datelor publicate atunci de INS, salariul mediu net in Invațamant era de 1.567 de lei. Intre…

- O puternica explozie s-a produs in Paris sambata dimineața. Deflagrația a avut loc in centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Agențiile...

- Primaria Capitalei a lansat o licitatie publica pentru a cumpara aproximativ 6.000 de truse de prim-ajutor ce vor fi distribuite, gratuit, locatarilor sau proprietarilor care locuiesc în cladiri cu risc seismic.

- Consiliul Local Timisoara a aprobat marti peste 120 de proiecte de hotarare care vizeaza majorari de impozite cuprinse intre 250 si 500 la suta. Vizati sunt peste 1.700 de proprietari ai unor cladiri sau terenuri neingrijite.

- Asa se locuieste in Carei in locuintele sociale altele decat cele acordate angajatilor din primarie sau salariatilor cu pile….Aici locuiesc familiile cu multi copii. ..strada Doina Unele locuinte nu au SURSA DE APA, altele au curent electric introdus IMPROPRIU. …locuintele din curtea Bibliotecii Municipale(…

- Un avertisment privind un posibil tsunami a fost lansat pentru zonele de coasta din golful Cook si sudul peninsulei Kenai, potrivit unui buletin al Administratiei Nationale Oceanice si Atmosferice. Ulterior, avertismentul privind tsunami-ul a fost anulat. „Nu exista pericol de tsunami si nu a fost raportat…

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub darâmaturi în urma prabusirii a doua cladiri în orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, în timp ce cautarile pentru gasirea altor